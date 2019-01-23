27 Ocak 2019 Pazar günü saat 13.30’da Alparslan Türkeş Stadı’nda Kozan Belediyespor’u ağırlayacak olan Körfezspor, bu kritik maçın hazırlıklarına başladı. Hafta sonu, öne geçtiği maçta 2-1’lik yenilgiyle Hopa’dan eli boş dönen temsilci, bir günlük aranın ardından yeni haftanın ilk antrenmanını yaptı. İki gruba ayrılarak antrenman yapan Körfezspor’da, Hopaspor maçında uzun süre oynayan futbolcular yenileme yaptı ve fitness salonunda core çalıştı.
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Talihsiz Körfez, Kozan’ı gözüne kestirdi
Hopa deplasmanından puansız dönen 3.Lig 1.Grup temsilcisi transfer yasaklı Körfezspor’da gözler, pazar günü evinde oynayacağı Kozan Belediyespor maçına çevrildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz