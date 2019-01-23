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Talihsiz Körfez, Kozan’ı gözüne kestirdi

Hopa deplasmanından puansız dönen 3.Lig 1.Grup temsilcisi transfer yasaklı Körfezspor’da gözler, pazar günü evinde oynayacağı Kozan Belediyespor maçına çevrildi.

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27 Ocak 2019 Pazar günü saat 13.30’da Alparslan Türkeş Stadı’nda Kozan Belediyespor’u ağırlayacak olan Körfezspor, bu kritik maçın hazırlıklarına başladı. Hafta sonu, öne geçtiği maçta 2-1’lik yenilgiyle Hopa’dan eli boş dönen temsilci, bir günlük aranın ardından yeni haftanın ilk antrenmanını yaptı. İki gruba ayrılarak antrenman yapan Körfezspor’da, Hopaspor maçında uzun süre oynayan futbolcular yenileme yaptı ve fitness salonunda core çalıştı.

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