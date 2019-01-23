Siyasiler nihayet sahalara indi!..

AKP Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün, Belediye Derince Spor Tesisleri’nde kulüp yöneticileri ve A takım oyuncuları ile bir araya geldi. Spora ve tesisleşmeye önem vereceklerini yineleyen Zeki Aygün, “Bizler gelecek nesillerimizin ve gençliğimizin ilim, irfan, ahlak ve erdem gibi çok önemli kıymetlerle donatılmasını amaçlamaktayız. Spor bu hedeflerimize ulaşmamızda en büyük araçtır. Gençlerimizi sporun her alanına yönlendirmeli ve profesyonel sporcu yetişmesine katkı sağlamalıyız. Bu anlamda üzerimize ne düşüyorsa yapmayı ve gayret göstermeyi kendimize bir borç biliyoruz ”dedi.