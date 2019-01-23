AKP Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün, Belediye Derince Spor Tesisleri’nde kulüp yöneticileri ve A takım oyuncuları ile bir araya geldi. Spora ve tesisleşmeye önem vereceklerini yineleyen Zeki Aygün, “Bizler gelecek nesillerimizin ve gençliğimizin ilim, irfan, ahlak ve erdem gibi çok önemli kıymetlerle donatılmasını amaçlamaktayız. Spor bu hedeflerimize ulaşmamızda en büyük araçtır. Gençlerimizi sporun her alanına yönlendirmeli ve profesyonel sporcu yetişmesine katkı sağlamalıyız. Bu anlamda üzerimize ne düşüyorsa yapmayı ve gayret göstermeyi kendimize bir borç biliyoruz ”dedi.
Bugün 13:45 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:46 TSİ
Siyasiler nihayet sahalara indi!..
AKP Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün, Belediye Derince Spor Tesisleri’nde kulüp yöneticileri ve A takım oyuncuları ile bir araya geldi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 13:45 TSİ - Spor
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz