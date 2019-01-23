Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü’nün başarılı tekvandocuları Büyükler Türkiye Şampiyonası yolcusu. Mavi beyazlılar 21 - 25 Ocak tarihlerinde Konya’da düzenlenmekte olan şampiyonaya için Tatamiye çıkıyor. Sporcularımızın hedefi kürsüye çıkmak. Zorlu şampiyonada Büyükşehir Kağıtspor’u Ali İhsan Temel ve Cemal Temel yönetiminde Esra Gül, Abdülkadir Kaya, Abdullah Bahar, Fikret Hakan Şenkuru, Mehmet Kaan Şenkuru, İlker Dere, Zülal Altın, Cansu İskender, Onur Erzan ve Emre Arpa temsil edecek.
Bugün 13:45 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:47 TSİ
Tekvandocular Türkiye şampiyonası yolcusu
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü’nün başarılı tekvandocuları Büyükler Türkiye Şampiyonası yolcusu.
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Bugün 13:45 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz