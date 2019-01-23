Sakarya Hendek Spor Salonu’nda 13 İlden, 67 kulüp ve 1100 sporcunun katıldığı İller Arası Sakarya karate Ligi’ne katılan Çayırova ilçesi karatecileri 3 birincilik, 11 ikincilik ve 14 üçüncülük ile beraber toplamda 28 madalya kazanmayı başardı. Madalyalarını Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir’in elinden alan sporcuların mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Birçok ili geride bırakarak 2019 yılına mükemmel bir başlangıç yapan karateciler, Mart 2019’da yapılacak olan Türkiye Karate Şampiyonası ve Milli Takım seçmeleri için her gün antrenman yapıyorlar.
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Çayırovalı karateciler yine vurdu, inletti
Sakarya Hendek Spor Salonu’nda 13 İlden, 67 kulüp ve 1100 sporcunun katıldığı İller Arası Sakarya karate Ligi’ne katılan Çayırova ilçesi karatecileri 3 birincilik, 11 ikincilik ve 14 üçüncülük ile beraber toplamda 28 madalya kazanmayı başardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz