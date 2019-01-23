Çayırovalı karateciler yine vurdu, inletti

Sakarya Hendek Spor Salonu’nda 13 İlden, 67 kulüp ve 1100 sporcunun katıldığı İller Arası Sakarya karate Ligi’ne katılan Çayırova ilçesi karatecileri 3 birincilik, 11 ikincilik ve 14 üçüncülük ile beraber toplamda 28 madalya kazanmayı başardı. Madalyalarını Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir’in elinden alan sporcuların mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Birçok ili geride bırakarak 2019 yılına mükemmel bir başlangıç yapan karateciler, Mart 2019’da yapılacak olan Türkiye Karate Şampiyonası ve Milli Takım seçmeleri için her gün antrenman yapıyorlar.