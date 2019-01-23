Lider Güneş yine farklı: 5-0

U14 Futbol Ligi D Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren 23 puanla lider Kocaeli Güneşspor, M.Ali Kağıtçı’da, üçüncü sırada 16 puanı bulunan Yeşilovaspor’u konuk etti. Maçın her iki yarısında attığı gollerle rakibini 5-0 yenerek liderliğini perçinleyen ekip, futbol kalitesi yüksek bir maça imza attı. Kocaeli Güneşspor maçın hemen başında Melih’in attığı golle öne geçti. Güneş maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi. Maçın ikinci yarısında yine üstün oynayan taraf Melih oldu. Melih 2 gol attı ve Taha’nın attığı gollerle maçı farklı kazanan Güneşspor, liderliğini sürdürdü. Yeşilovaspor ise maçın ilk yarısında direndi ancak maçın ikinci yarısında kalesinde gördüğü gollerle maçtan farklı mağlup ayrıldı. Ahmet AKAY

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: 5 YEŞİLOVASPOR: 0

STAT: M.Ali Kağıtçı (U.14 D)

HAKEM: Oğuz Solak ***

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: Arda ***, Taha *** (Gökdeniz **), Anıl ***, Boran ***, Enes *** (Doğukan **), Melih ***, Ahmet Berkan *** (Muhammet **), Tuncer ***, Fatih *** (Yunus **), Kerem ***

YEŞİLOVASPOR: Bedirhan **, Yunus ***, Arda **, Yunus Keskin **, Batuhan Narin **, Yiğit Kürkan ***, M.Emin (Yahya **), Enes *** (Samet **), Yasin *** (Batuhan **), Emre ** (Uğur **), Talha Battal **

GOLLER: Melih DK.3-65-68, Taha DK.41, Anıl DK.52