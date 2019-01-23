Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ocak 2019 ara transfer dönemde Galatasaray camiasının karakterine ve hedeflerine uygun futbolcular arayışımız, tüm hızıyla, çeşitli platformlarda devam etmektedir. Bu süreçte, karşımıza profesyonel dünyanın umulmadık bariyerleri çıkabilmektedir. Yönetimimiz, teknik heyetle uyum içinde bu engelleri de aşacaktır." ifadeleri kullanıldı. Kulüp tarafından resmi açıklama yapılmadan, hiçbir duyum, söylenti ve dedikoduya itibar edilmemesi istendi.
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Galatasaray'dan transfer açıklaması
Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı takıma uygun futbolcu arayışlarının sürdüğünü ve karşılarına profesyonel dünyanın umulmadık zorluklarının çıkabildiğini bildirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz