Şahika Ercümen Antarktika'da Türk bayrağını dalgalandıracak

Üçüncü Ulusal Antarktik Bilim Seferleri kapsamında ocak ayı sonunda gideceği Antarktika'da dalış gerçekleştirecek serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, hazırlıklarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda, İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi teknik koordinatörlüğünde gerçekleştirilen "Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi" için "Beyaz Kıta"ya gidecek ve araştırma gemisi ile 30 günde kutbu geçecek Şahika, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Geçen yıl ekim ayında Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde kırdığı dünya rekorunun ardından bu projede yer alması için Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank'tan teklif aldığını belirten Şahika Ercümen, "Bakanımız Mustafa Varank, tebrik etmek için beni aradığında, 'Biz de teknoloji adına ülkeden bir bilim ekibini araştırma yapmaları için Antarktika'ya yolluyoruz. Aslında sende dalış yaparak bu projeye katkı sağlayabilirsin' dedi. Dünyanın en sıra dışı yerinde dalış yapma fikri çok heyecan vericiydi. Ben de bu teklifi hemen kabul ettim. Daha sonra ise araştırma ve çalışmalara başladık." diye konuştu.

Hazırlıklarını Türkiye'de sürdürdüğünü aktaran Şahika, bir hafta içinde Antarktika'ya gideceklerini anlatarak, "Oradaki soğuğa dayanıklı olabilmek için yağ oranımı yükseltmem gerekiyordu. Bu yüzden beslenme düzenimi değiştirdim. Daha yağlı beslendim. Birkaç kilo almaya çalıştım ve özellikle açık havada yaptığım aerobik antrenmanların sayısını arttırdım. Mümkün olduğunca denizde yüzmeye çalıştım. Koşu, yürüyüş ve nefes egzersizleri yapıyorum." ifadelerini kullandı. "Beyaz Kıta"da yapacağı dalışların projenin dünyada ve Türkiye'de tanıtılması açısında önemli olduğunun altını çizen 34 yaşındaki milli sporcu, "Bu sefer ülkemiz için çok kıymetli. Bunun bir parçası olmak benim için gurur verici. Şu ana kadar gözetmen ülke konumundaydık. Bu seferin ardından orada üs kurma hakkımız olacak ve danışman ülkelerden biri olacağız. Türk bayrağını dalgalandırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hipotermi riskinden dolayı kısa süreli dalışlar planladık"

Şahika Ercümen, Antarktika'da hava sıcaklığının eksi 30-40 derecede seyredeceğini, hipotermi riskinden dolayı kısa süreli dalışlar yapmayı planladıklarını aktardı. Oldukça zor hava şartlarında dalış yapacaklarını dile getiren Şahika, şöyle devam etti: "Vücut en fazla enerjiyi ısısını normale döndürmeye çalışırken ve titreyerek harcıyor. Belli bir süre sonra vücudun hipotermiye girme riski var. Bu çok ciddi bir şey. Bu sebeple dalışlarımızı daha kısa, 20-30'ar dakika olarak planladık. Suda çok fazla vakit geçirme şansımız da yok. Çok derine dalmayı da planlamıyoruz. Suyun altında insanla daha önce karşılaşmamış balinalar, penguenler, köpek balıkları ve foklar var. Hiçbirinin amacı insana saldırmak değil ama insanla da karşılaşmadıkları için nasıl tepki vereceklerini bilemeyiz. Onları da rahatsız etmeden ve fazla riskler almadan adaptasyon dalışları yapacağız."

Dalış sırasında meydana gelebilecek sıkıntıların önüne geçebilmek için maksimum önlemler alacaklarına dikkati çeken Şahika, "Risk faktörlerine karşı önlem almaya çalışıyoruz. Örneğin; 'Dalış yaptık, gemimiz bize ulaşamadı. Buzulun üzerinde gemimizi ya da botu beklememiz gerekecek. Beklerken kullanabileceğimiz bazı ısıtıcı battaniyeler ile koruyucu kıyafetleri yanımızda bulundurmak istiyoruz. Acil durum planları yapmaya çalışıyoruz. Hatta daha önce giden ekiplerden bazılarına dalış sonrasında botları geç ulaşmış, uzun süre alınmayı beklemişler. İnşallah böyle bir durumla karşılaşmayız." şeklinde görüş belirtti. Antarktika'nın sahip olduğu zor şartlar nedeniyle dalgıçlar tarafından çok fazla tercih edilmediğini kaydeden rekortmen sporcu, "Beyaz Kıta'da şartlar çok zor. Antarktika'da şimdiye kadar dalış yapmış nadir sporculardan biri olacağım. Orada tüpsüz, nefesini tutarak dalış yapan ilk Türk kadını olacağım." ifadelerini kullandı.

"Teknolojik imkanların olmaması seferin en zor tarafı"

Şahika Ercümen, 30 gün sürecek sefer sırasında zorlu şartlar nedeniyle telefon ve internet gibi iletişim araçlarının bulunmayacak olmasına ilişkin, şunları kaydetti: "Teknoloji ve bilim adına araştırma yapılması için gidiliyor ama bizim orada hiçbir teknolojik imkanımız yok. Dünyanın bazı yerlerinde sadece doğanın kurallarının geçerli olduğunu görmek güzel bir şey. Bu, seferin en zorlu kısımlarından biri olacak. Ailen ve sevdiklerinle iletişim kuramamak, onlardan ayrı kalmak... Türkiye'de ne olduğunu bilmiyorum. Belki burada iyi ya da kötü bir şey olacak. Enteresan bir deneyim olacak. Beni bu da çok heyecanlandırıyor. 30 gün boyunca dünyadan kopuksun. Orada bir bilim ekibi ile penguenler, foklar ve balinalar senin en yakın arkadaşın oluyor. Gece, yıldızlar ve balina sesleriyle uyuyorsun. Doğanın içinde sen de oranın bir parçası olmaya çalışıyorsun. Bunun gerekliliği teknolojiden uzak kalmaksa da biz buna razıyız."

"Bu, yeni bir serüvenin başlangıcı"

Kariyerinde 9 dünya rekoru bulunan Şahika Ercümen, "Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi" kapsamında yapacağı dalışın yeni bir serüvenin başlangıcı olacağını söyledi. Elde ettiği her başarının ardından daha iyisini yapabileceğini düşündüğünü vurgulayan Şahika, şu görüşleri paylaştı: "Aslında bu yapacağım en iyi şey mi ya da herhalde son mu derken, bir anda çok daha iyisinin olabileceğini fark ediyorsun. Onu başardıktan sonra bir adım daha fazlasının olduğunu görüyorsun. Bundan 5 sene önce birisi bana Antarktika'da dalacağımı söylese, herhalde bunun kariyerimin en önemli dalışlarından birisi olacağını düşünüp, orada da noktalarım derdim ama hiç öyle değil. Bundan sonra başka adımlar gelecek. Daha iyileri olacak. Bu, yeni bir serüvenin başlangıcı diyebilirim. Tam olarak somut bir şekilde söyleyemesem de daha farklı ve hem doğanın hem de insanın limitlerini bayağı bir zorladığımız dalışlar yapmayı planlıyoruz."

Asıl mesleği diyetisyenlik olan, doğru nefes alma ile nefeslenme teknikleri eğitimi veren ve motivasyon konuşmaları yapan Şahika Ercümen, Antarktika'dan döndüğünde yoğun bir temponun içine gireceğini belirterek, "Özel hayatımda çözmem gereken şeyler var. Çalışmalarıma, hayallerime ve hedeflerime devam edebilmek için destek arayışında olacağım. Bunların hepsi mart ayına kalacak. Sponsorluk arayışları ve diyetisyenlik çalışmalarını bir arada götürmem gerekiyor. Döndüğümde her şey çok daha hızlı devam edecek." diyerek sözlerini tamamladı.