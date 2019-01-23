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2018’de 1,5 milyon kişi doğada yürüdü

Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıla ilişkin “Doğada yürüme” rakamlarını açıkladı. Belediye verilerine göre, 2018 yılında 1,5 milyon kişi doğa ile baş başa kaldı.

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Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılına ilişkin doğa sporları verilerini açıkladı. Belediye tarafından aktarılan bilgilere göre, geçtiğimiz yıl 1,5 milyon kişi, oluşturulan parkurlar aracılığıyla doğa sporu yapma fırsatı yakaladı. Yetkililer, “Sanayi Başkenti” olarak adlandırılan Kocaeli’nin “Doğa Sporları” alanında da önemli yerlere gelmesi gerektiğine dikkat çekti.

YENİ PARKURLAR

Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Müdürlüğü tarafından aktarılan bilgilere göre, mevcut yürüyüş alanlarına ek olarak yeni parkurlar oluşturulacak. Ekiplerin, yeni parkurları haritalandırdığı da öğrenildi. Çalışmaların bitmesinin ardından, bin 500 metre olan parkur uzunluğunun, iki bin 500’e çıkacak. Doğa yürüyüşlerine verilen önemle, Kocaeli üzerindeki “Sanayi kenti” algısının dağılmasının amaçlandığı aktarıldı.

4 ANA BAŞLIK

Belediye tarafından Kocaeli’nin ‘Doğal’ ve ‘Kültürel’ rotaları belirlenerek 4 ana başlık altında toplandı. Trekking tutkunları ile tematik Parkurlar, Hiking tutkunları için günübirlik yürüyüş parkurları, Kanyoning tutkunları için vadiler içerisinde kanyon geçişleri ve Mountain Biking tutkunları için Dağ Bisikleti Parkurları oluşturuldu. Spor tutkunları için “Kocaeli Doğa Yürüyüş Parkurları” kitabı ve “Kocaeli Yürüyüş Parkurları” mobil uygulaması oluşturuldu.

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