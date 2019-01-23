1983 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde mezun olduktan sonra, kendine has geliştirdiği postmodern tarzdaki 3 boyutlu resimleriyle tanınan Nurdan Perdahcı’ya ait resimler, Gölcük Kültür Merkezi’nde sergilenmeye başlandı. Geçmişe ait belleğin yarattığı imgelerden yola çıkarak sanat eserlerini oluşturan Perdahcı’nın eserleri, kendin has biçimi ile sanatseverlerin ilgisini çekiyor. Perdahcı, Çoğunlukla Uşak ve Batı Anadolu çevresinde 16. ve 17. yüzyıllarda dokunmuş olan çeşitli halı gruplarından, Avrupa resim sanatı ustalarının tuvallerine uzanan halının yolculuğuna dair izlenimleri, eserlerine yansıtıyor. Sanatçı, eserlerinde Anadolu coğrafyasının çok kültürlü yapısından da sonuna kadar faydalanıyor. Yetkililer, serginin 10 Şubat’a kadar sanatseverlerin beğenisine açık olduğunu belirtti.
Bugün 14:03 TSİ- Kültür-Sanat Güncelleme: Bugün 14:06 TSİ
Nurcan Perdahcı’nın eserleri Gölcük'te
Kendi kültürüne ve coğrafyasına ait oluşturduğu postmodern tarzdaki 3 boyut resimlerle tanınan, ressam Nurdan Perdahcı’ya ait eserler, Gölcük Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi’nde sergilenmeye başladı.
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Bugün 14:03 TSİ - Kültür-Sanat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz