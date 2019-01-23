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Karnelerini gösterip, sinema bileti aldılar

Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’de sömestr tatiline çıkan 2 bin çocuğun ilk karne hediyesi Sepaş Enerji’den geldi. Sepaş Enerji tarafından bu yıl 3.sü düzenlenen ve gelenekselleşen Sepaş Enerji Karne Hediyesi kapsamında karnesini gösteren 2 bin çocuğa ücretsiz sinema bileti verildi.

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Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’da faaliyet göstere Sepaş, bu illerde karne alan çocuklara hediye dağıttı. Karnelerini gösteren 2 bin çocuğa hediye olarak sinema bileti verildi. Sedaş, 2019 yılı ilk dönemleri itibariyle, hediye dağıtım etkinliğinin 3’üncüsünü gerçekleştirmiş oldu. Çocuklar, Kocaeli’de yer alan AVM’lere giderek, sinema biletlerini temin etti. Karnesini göstermek şartıyla sinema bileti alan çocukların, 31 Ocak’a kadar istedikleri herhangi bir çocuk filmini izleyebileceği aktarıldı.

Bugün 14:05 TSİ - Gündem

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