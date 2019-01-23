Karnelerini gösterip, sinema bileti aldılar

Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’da faaliyet göstere Sepaş, bu illerde karne alan çocuklara hediye dağıttı. Karnelerini gösteren 2 bin çocuğa hediye olarak sinema bileti verildi. Sedaş, 2019 yılı ilk dönemleri itibariyle, hediye dağıtım etkinliğinin 3’üncüsünü gerçekleştirmiş oldu. Çocuklar, Kocaeli’de yer alan AVM’lere giderek, sinema biletlerini temin etti. Karnesini göstermek şartıyla sinema bileti alan çocukların, 31 Ocak’a kadar istedikleri herhangi bir çocuk filmini izleyebileceği aktarıldı.