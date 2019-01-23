Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nev-Eda Türk Müziği Topluluğu, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde konser düzenledi. Şefliği Erbil Aydın tarafından yapılan Nev-Eda Türk Müziği Topluluğu, sevilen Türk Sanat Müziği eserlerini seslendirdi. Konserde konuk solist Mine Geçili, Türk Sanat Musikisinden eserler seslendirdi. SDKM’ye sığmayan musiki severler konseri fuaye alanına kurulan barkovizyondan dinledi. Şefliğini Erbil Aydın’ın yaptığı Nev-Eda Türk Müziği Topluluğu Türk Sanat Müziği eserlerinin yer aldığı repertuvarlar okundu. Eserleri seslendiren koro ve konuk solist Mine Geçili, izleyiciler tarafından alkış aldı.
Bugün 14:06 TSİ- Kültür-Sanat Güncelleme: Bugün 14:07 TSİ
Nev-Eda Korosu SDKM’de sahne aldı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nev Eda Türk Müziği Topluluğu tarafından düzenlenen konserde, Türk Sanat Müziği eserleri seslendirildi.
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Bugün 14:06 TSİ - Kültür-Sanat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz