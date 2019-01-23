Nev-Eda Korosu SDKM’de sahne aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nev-Eda Türk Müziği Topluluğu, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde konser düzenledi. Şefliği Erbil Aydın tarafından yapılan Nev-Eda Türk Müziği Topluluğu, sevilen Türk Sanat Müziği eserlerini seslendirdi. Konserde konuk solist Mine Geçili, Türk Sanat Musikisinden eserler seslendirdi. SDKM’ye sığmayan musiki severler konseri fuaye alanına kurulan barkovizyondan dinledi. Şefliğini Erbil Aydın’ın yaptığı Nev-Eda Türk Müziği Topluluğu Türk Sanat Müziği eserlerinin yer aldığı repertuvarlar okundu. Eserleri seslendiren koro ve konuk solist Mine Geçili, izleyiciler tarafından alkış aldı.