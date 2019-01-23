Hürriyet CHP ve İYİ Partili gençlerle Yeşilova’da işçilere çay ikram etti

CHP Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediyesi Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet ve beraberindeki Gençlik Kolları sabah saatlerinde İzmit’in çeşitli mahallelerinde servis bekleyen işçilere çay ikramında bulunmaya devam ediyor. Hürriyet’e CHP Gençlik Kolları’nın yanı sıra İYİ Parti İzmit ilçe Teşkilatı da eşlik ediyor.

EL ELE OMUZ OMUZA

İzmit Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde sabahın erken saatlerinde fabrika servisi bekleyen işçilere çay ikram eden Başkan adayı Hürriyet’e CHP İzmit ilçe yöneticisi Ali Sarı, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, İzmit ilçe Gençlik Kolları Başkanı Engin Akbulut, İYİ Parti İzmit ilçe Başkanlığı Gençlik Kollarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Okan Can Karadeniz, Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Deha Demirtaş, yöneticileri Anıl Ünlü ve Doğukan Erginalp ve gençler katıldı. Sabahın erken saatlerinde fabrika servisi bekleyen işçileri ziyaret eden Hürriyet, “CHP ve İYİ Partili gençlerle birlikte işçilerimize çay ikramlarına devam ediyoruz. İYİ Partili gençlerimiz de çalışmalarımıza destek vererek gücümüze güç katıyorlar. İzmit'te bu birliktelikle bu beraberlikle, el ele, omuz omuza büyük işler başaracağız” dedi.