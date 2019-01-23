Ayaz: Başiskele’yi markalaştırdık

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, AKP Başiskele Belediye Başkanı adayı Yasin Özlü ve AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ile beraber, Başiskele İlçe Kadın Kolları Başkanı Dilek Karakuş ve yönetimi ve mahalle başkanlarıyla özel bir restoranda istişare toplantısı gerçekleştirdi.

“BİRLİKTE BAŞARDIK”

Ayaz yaptığı konuşmada, “Başiskelemiz’e 10 yıldır yapmış olduğumuz hizmetlerle, yatırımlarla hep birlikte kentimizi markalaştırdık. Bunu hep birlikte gerçekleştirdik. Bugün geldiğimiz bu noktada Başiskele, Kocaeli’nin her ilçesinden gıpta ile bakılan, gıpta ile seyredilen ve yapılan hizmetlerle 7 Yıldızlı Kent Başiskele diye bahsedilen ve aynı zamanda “Kalitede Mükemmellik Belgesi”nin 5. yıldızını almış olan bir kent olarak lanse ediliyor. Bunu tek başına Hüseyin Ayaz’ın yapmış olması mümkün değildir. Bunu AK Parti iktidarlarından almış olduğumuz güç ile hep birlikte biz başardık” dedi.

“FIRSAT VERMEYİN”

Başkan Hüseyin Ayaz, ilçede yayılan dedikodular konusunda teşkilat üyelerini uyararak şunları söyledi:“Kim ne derse desin, nasıl konuşursa konuşsun. Artık teknoloji gelişmiş durumda. Hemen o anda bizi arayın. Siz buna fırsat vermeyin. Siz güçlüsünüz, siz bilenlersiniz, Başiskele’yi tanıyanlarsınız. Onlar ise seçime 3 ay kala piyasaya çıkan Başiskele’nin sokaklarının, caddelerinin isimlerini dahi bilmeyen kişilerdir. Emeğinizi yedirmeyin. Alın terinizi, fedakârlıklarınızı 3 ay için piyasaya çıkmış olanlara yedirmeyin”diyerek SP’nin adayı Zafer Mutlu’ya göndermede bulunarak AK Parti’nin adayı Yasin Özlü’ye destek verilmesini istedi.