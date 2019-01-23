Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı Şenol Yıldız ve Kalite Birim çalışanı Zeynep Alptekin dünya evine girdi. Katılımın yoğun olduğu nikâhı Gölcük Belediye başkanı Mehmet Ellibeş kıydı. Çiftin mutlu günlerine; İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, Hastane Başhekimi Yüksel Pehlevan, Başhekim Yardımcısı Sertan Acar ve Hastane Basın İletişim Sorumlusu Gülşah Taştan şahitlik etti. Zeynep ve Şenol’u hayatını birleştirdikleri anlamlı geceye aileleri, sevenleri ve mesai arkadaşları katıldı.
Bugün 14:46 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 14:48 TSİ
Zeynep ile Şenol hayatını birleştirdi
Şenol Yıldız ve Zeynep Alptekin önceki gün dünya evine girdi. Katılımın yoğun olduğu nikâhı Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş kıydı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz