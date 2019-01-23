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Zeynep ile Şenol hayatını birleştirdi

Şenol Yıldız ve  Zeynep Alptekin önceki gün dünya evine girdi. Katılımın yoğun olduğu nikâhı Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş kıydı.

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Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı Şenol Yıldız ve Kalite Birim çalışanı Zeynep Alptekin dünya evine girdi. Katılımın yoğun olduğu nikâhı Gölcük Belediye başkanı Mehmet Ellibeş kıydı. Çiftin mutlu günlerine; İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, Hastane Başhekimi Yüksel Pehlevan, Başhekim Yardımcısı Sertan Acar ve Hastane Basın İletişim Sorumlusu Gülşah Taştan şahitlik etti. Zeynep ve Şenol’u hayatını birleştirdikleri anlamlı geceye aileleri, sevenleri ve mesai arkadaşları katıldı.

Bugün 14:46 TSİ - Yaşam

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