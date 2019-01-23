Kendi çantalarını üretiyorlar

Gölcük Halk Eğitim Merkezi ve Gölcük Belediyesi işbirliğinde “Kendini çantanı kendin dik” kampanyası başlatıldı. Kendi çantalarını üreten vatandaşlar, el yapımı çanta meraklılarını Gölcük Anıtpark’a davet etti. Plastik atıkların geri dönüşümünü sağlayarak çevrenin korunması amacıyla, Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü proje koordinatörü Ümran Ceyhan tarafından çalışmaya “Torbam Elimde Çevrem Güvende” ismi verildi. Proje kapsamında şu ana kadar 2500 çanta dikildiği kaydedildi.

HALKIMIZ DAVETLİ

Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Hafız Arvas proje ile ilgili şunları söyledi, “Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz ve Gölcük Belediyesi iş birliği ile Torbam Elimde Çevrem Güvende kampanyası kapsamında 10 bin adet bez çanta dikim çalışması devam ediyor. Şu ana kadar kurumumuzda 2500 bez çanta dikilmiş olup, 7500 bez çanta ise Şubat ayında dikimi bitirilecektir. 12 Şubat Salı günü Anıtpark'ta bez çanta dikim tezgâhı kuruyoruz. Tezgâhlarda bez çanta dikimi için tüm Gölcük halkını davet ediyoruz. Çanta dikmeye gelen kişiler bezi ile birlikte gelip stantlarımızda bez çanta dikecekler.”