Gebe okulu anne adaylarını bekliyor

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde anne adaylarını bilinçlendirmek üzere faaliyete sokulan “Gebe Okulu”, 2019 yılı eğitim programlarına başladığını duyurdu. Hastane tarafından yapılan açıklamada, “Gebelik konusunda bilgi edinmek isteyen tüm annelere kapımız açıktır” denildi. Programın idaresini sağlayan yetkililer, eğitimlerin oldukça faydalı geçtiğini aktardı.

DOĞUMA HAZIRLIK

Okul’da, “Gebelik süreci, gebelikte karşılaşılan sorunlarla baş etme yolları, beslenme, doğum korkusu, plates, egzersiz, nefes teknikleri, doğumhane uygulamaları, hormonların doğuma etkisi, bebek bakımı, emzirme teknikleri ve anne sütünün faydaları ve lohusalık süreci” gibi konularda eğitim veriliyor. Eğitimlerle ilgili konuşan Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yüksel Pehlevan, ‘’Anne adaylarını en iyi şekilde doğum ve doğum sonrasına alıştırmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.