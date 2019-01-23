Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:50 TSİ- Eğitim G: Bugün 14:52 TSİ

Gebe okulu anne adaylarını bekliyor

Gölcük’teki “Gebe Okulu” bebek bekleyen anneleri bilinçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde anne adaylarını bilinçlendirmek üzere faaliyete sokulan “Gebe Okulu”, 2019 yılı eğitim programlarına başladığını duyurdu. Hastane tarafından yapılan açıklamada, “Gebelik konusunda bilgi edinmek isteyen tüm annelere kapımız açıktır” denildi. Programın idaresini sağlayan yetkililer, eğitimlerin oldukça faydalı geçtiğini aktardı.

DOĞUMA HAZIRLIK

Okul’da, “Gebelik süreci, gebelikte karşılaşılan sorunlarla baş etme yolları, beslenme, doğum korkusu, plates, egzersiz, nefes teknikleri, doğumhane uygulamaları, hormonların doğuma etkisi, bebek bakımı, emzirme teknikleri ve anne sütünün faydaları ve lohusalık süreci” gibi konularda eğitim veriliyor. Eğitimlerle ilgili konuşan Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yüksel Pehlevan, ‘’Anne adaylarını en iyi şekilde doğum ve doğum sonrasına alıştırmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bugün 14:50 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
BİLNET Okulları “Giriş ve Bursluluk Sınavı” sonuçları açıklandı mask
BİLNET Okulları “Giriş ve Bursluluk Sınavı” sonuçları açıklandı
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Artık ulaşım kartı, anahtar, metal para serbest... mask
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Artık ulaşım kartı, anahtar, metal para serbest...
Şükrü Aracı İlkokulu'nun "Takdirlik sınıfı" mask
Şükrü Aracı İlkokulu'nun "Takdirlik sınıfı"
Sınav Koleji, Kocaeli'de açılıyor mask
Sınav Koleji, Kocaeli'de açılıyor
Bilgisayar mühendisi adayları projelerini sergiledi mask
Bilgisayar mühendisi adayları projelerini sergiledi
Öğrencilere sömestr tavsiyeleri mask
Öğrencilere sömestr tavsiyeleri
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Sibel Gönül'e şok edici tepki! mask
Sibel Gönül'e şok edici tepki!
“Aygün’e cevap hakkımızı 31 Mart’ta kullanacağız” mask
“Aygün’e cevap hakkımızı 31 Mart’ta kullanacağız”
Gönül’e ‘okulda siyaset’ tepkisi büyüyor! mask
Gönül’e ‘okulda siyaset’ tepkisi büyüyor!
Vakıfbank müşterilerinden faiz almayacak mask
Vakıfbank müşterilerinden faiz almayacak
Kocaeli'de TEM'de kaza; İstanbul yönü ulaşıma kapandı mask
Kocaeli'de TEM'de kaza; İstanbul yönü ulaşıma kapandı
Duruşmada öldürdüğü eşini suçlayan sanık: "'Ölsem de dönmem, istediğimle yatarım' deyince ateş ettim mask
Duruşmada öldürdüğü eşini suçlayan sanık: "'Ölsem de dönmem, istediğimle yatarım' deyince ateş ettim

GALERİ

AKP'den Kandıra'da gövde gösterisi mask
AKP'den Kandıra'da gövde gösterisi
Yeni Cuma Parkında silahlı yaralama! mask
Yeni Cuma Parkında silahlı yaralama!
Büyükşehir binasına ateş açan şahıs gözaltında! mask
Büyükşehir binasına ateş açan şahıs gözaltında!
Körfez'de 6 kişilik aile doğal gazdan zehirlendi mask
Körfez'de 6 kişilik aile doğal gazdan zehirlendi
İrem Derici söyledi, sevgilisi dans etti mask
İrem Derici söyledi, sevgilisi dans etti
Karaçi sokakları göle döndü mask
Karaçi sokakları göle döndü
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL