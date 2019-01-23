Gebe okulu anne adaylarını bekliyor

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde anne adaylarını bilinçlendirmek üzere faaliyete sokulan “Gebe Okulu”, 2019 yılı eğitim programlarına başladığını duyurdu. Hastane tarafından yapılan açıklamada, “Gebelik konusunda bilgi edinmek isteyen tüm annelere kapımız açıktır” denildi. Programın idaresini sağlayan yetkililer, eğitimlerin oldukça faydalı geçtiğini aktardı.
DOĞUMA HAZIRLIK
Okul’da, “Gebelik süreci, gebelikte karşılaşılan sorunlarla baş etme yolları, beslenme, doğum korkusu, plates, egzersiz, nefes teknikleri, doğumhane uygulamaları, hormonların doğuma etkisi, bebek bakımı, emzirme teknikleri ve anne sütünün faydaları ve lohusalık süreci” gibi konularda eğitim veriliyor. Eğitimlerle ilgili konuşan Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yüksel Pehlevan, ‘’Anne adaylarını en iyi şekilde doğum ve doğum sonrasına alıştırmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz