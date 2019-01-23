Şampiyon takım kahvaltıda buluştu

Yetişkin Gençler 60 Yaş Üstü Bocce Şampiyonu Gölcük Huzurevi sakinleri; Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen kahvaltıda buluştu. Kahvaltıya huzur evi sakinleri de katıldı. Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş ve Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, 10 müsabakanın 9’unda şampiyonluk elde eden Gölcük Huzurevi takımını tebrik etti. Tebrikleri takım adına, antrenör Zabit Pustu kabul etti.
SOHBET ETTİ
Huzurevi sakinleri ile bir araya gelme fırsatı yakalayan Başkan Ellibeş, misafirleri ile tek tek selamlaşmasının ardından sohbet etti. Programda, huzurevi sakinlerine seslenen Ellibeş, “Bizlerin rahat ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmesi için çabalayan yaşlılarımıza çok şey borçluyuz. Gölcük Belediyesi olarak bizler, her daim yaşlılarımızın yanında olduk. Bugünde aldıkları önemli başarı münasebetiyle başımızın tacı olan büyüklerimiz ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kendilerini kutluyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz