ODTÜ KYÖD’te Resital Gecesi

ODTÜ- KYÖD okulları öğrencilerin soysal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak adına, Resital Gecesi düzenlendi. Öğrenciler, müzik öğretmenleri Emre Efe ve Ertunç İlbeyli yönetiminde birbirinden değerli parçalar seslendirdi. Geleneksel hale gelen etkinliğe, velilerin katılımının yoğun olduğu belirtildi. Geceye, 1. Sınıflardan, 8. Sınıflara kadar 95 öğrencinin katkıda bulunduğu kaydedildi. Davete katılan vatandaşların, öğrencilerin performansından memnun kaldığı öğrenildi. Resital Gecesinde müzikteki hünerlerini sergileyen öğrenciler, davetlilere “Piyano, Gitar, Bateri ve Keman" çaldı.