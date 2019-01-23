Ulaşlı Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği bünyesinde faaliyet gösteren gençler, Ulaşlı’nın sorunlarını konuşmak için bir araya geldi. Sivil toplum kuruluşu üyeleri, siyasi parti temsilcileri, dernek yöneticileri ve mahalle muhtar adaylarının katıldığı toplantıda, sorunlara ilişkin çözüm önerileri masaya yatırıldı. Toplantıda, gençlere yönelik alanların azlığında şikâyet edildiği aktarıldı. Gençler, Ulaşlı’da faaliyet gösteren çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcilerine kendileri için Sportif, manevi ve ilmi alanların oluşturulması isteğinde bulundu. Toplantıda, gençlerin bu isteklerine ilişkin çalışmalar yapılacağı kararı çıktığı kaydedildi.
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Ulaşlı gençliği sorunları konuştu
Ulaşlı Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, bölgede yaşanan sorunlara dikkat çekmek adına toplantı yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz