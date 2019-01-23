Feyzioğlu: Devlet Yeterlilik Sınavı getirilmeli

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu bir dizi programa katılım göstermek için ilimize geldi. Feyzioğlu’nun ilimizdeki ilk durağı Kocaeli Barosu oldu. Feyzioğlu’nun baro binasında gerçekleştirdiği basın açıklamasında Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, Eski Baro Başkanlarından Mehmet Tamer Solakoğlu, Cumhur Arıkan, Baro yönetimi, avukatlar ve çok sayıda gazeteci yer aldı. Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir programda yaptığı kısa açılış konuşmasında Metin Feyzioğlu’na ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"DEVLET YETERLİLİK SINAVI GELMELİ"

Baro’daki basın açıklamasında konuşan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, “Kendi evime gelmiş gibiyim. Kocaeli barosu TBB’yi destekleyen, faaliyetlerine katkıda bulunan barolardan biridir. Bugün genç meslektaşlarımıza belgelerini takdim edeceğiz. Devlet yeterlilik sınavlarının vatandaşın kaliteli hukuk hizmeti alması adına getirmek zorundayız. Adalet bakanlığı ve YÖK ile görüşmeler yapılıyor. Önümüzdeki günlerde bu konudaki gelişmeleri paylaşacağız” dedi.

"AVUKATLARIN GELİRLERİNİN YÜZDE 92’Sİ YABANCILARA GİDİYOR"

Konuşmasına devam eden Feyzioğlu, “Meslektaşlarımız, sadece adli yardım avukatlığı, sadece CMK avukatlığı, sadece icra avukatlığı üçgeni içerisinde sıkışmayı haketmiyorlar. Meslektaşlarımız sadece yabancı sermaye ile yasalar çerçevesinde kurulmuş olan, az sayıda kurulmuş büronun kendilerine fiilen kapandığını söylenen alanlara gireceklerdir. Türkiye’deki tüm avukatlık gelirlerinin yüzde 92’isini almalarına, geri kalan kırıntıları yüzde 8’ini Türk avukatlara bırakmalarına ‘Hayır’ diyoruz” dedi.

"EĞİTİM YILI İLAN ETTİK"

Gerçekleştirdikleri eğitim faaliyetlerine dair açıklamalarda bulunan Feyzioğlu, “Bu seneyi eğitim seferberliği olarak ilan ettik. 2 bin 500 meslektaşımız her hafta sonu TBB Genel Merkezi’nde eğitime alınıyor. Hafta içi atölye çalışmalarıyla 30’ar genç meslektaşımız meslek ustaları tarafından bir konuda tam anlamıyla yetiştirilmektedir. O atölye çalışmasını bitiren o konunun uzmanı haline gelmektedir. Stajyer meslektaşlarımıza da 1 hafta staj eğitimi ve çeşitli kültür etkinliklere katılımları sağlanmaktadır. Biz meslektaşlarımızın önünü açmaya, bilgi verilmediği için girmekten korktukları alanlara, ‘Bunu biz de yaparız’ dedirtmektir” diye konuştu.

"GÜVENİLİR HUKUK SİSTEMİNE GEÇİLMELİ"

Feyzioğlu konuşmasının devamında, “Bir avuç büronun avukatlık gelirinin yüzde 92’sini paylaşmasına ve yüzde 8’inin diğer Türk avukatlarına bırakılmasına hayır diyoruz. Türkiye’de Barolar Birliği hiçbir zaman susmadı. Bugün yaşanan ekonomik sıkıntıların hepsini aşacağız. Umutsuz durumlar yoktur umutsuz insanlar vardır. Türkiye’nin bugün yaşadığı ekonomik sıkıntısının arkasında Türkiye’nin hukuk sistemine yatırımcıların duyduğu güven eksikliği vardır. Türkiye’nin güvenilir hukuk sistemine geçmesi gelmiştir. FETÖ’nün yargı üzerinden işgal operasyonuyla karşı karşıya kaldığımızı kimse unutmasın ve inkar etmesin. TBB Başkanının ağzında nereye gidersek gidelim dünün FETÖ yargıçlarını metheden tek cümle duyamazsınız. Bizim için siyasi partiler ayrıdır, Türkiye Cumhuriyeti devleti ayrıdır” ifadelerini kullandı.

SAHTE SEÇMEN İDDİASI

Sosyal medyada seçim öncesi sıkça karşılaşılan sahte seçmen iddiaları hakkında Feyzioğlu, şunları söyledi: "Ekonomik vaziyetin seçimlerde genel olarak etkileyici unsur olduğunu söyleyebilirim. Öte yandan seçim güvenliği deyince şu anda bir sahte seçmen iddiası dönüyor. Sosyal medyaya her girdiğiniz, ‘Şu dairede bin 100’ seçmen vs. gibi bir şeyler var. Bu iddialar var bu iddialar gevşeklikle öne sürülemez. ‘Duydum, ona söylemiş’ gibi şeylerle olamaz. Türkiye’de adrese dayalı nüfus sisteminin tutunmasından, İçişleri Bakanlığı sorumludur. YSK ve seçim hakimlikleri, seçmen olmayanları yazıldıklarını gördüklerinde bunları tespit edip listelerden çıkarmakla yükümlüdür. Şunu çok ciddi bir uyarı olarak Kocaeli’den söylemek istiyorum: ‘Bu gayr-ı ciddi bir konu değildir. Sandığı elde somut delil yokken, güvensiz ilan etmek Türkiye üzerinde oynandığından zerre şüphe duymadığımız, tüm Orta Doğu’yu şekillendirmeyi amaçlayanların Türkiye’yi dahil ettikleri planın bir parçasıdır. Çünkü sandığı güvensiz ilan edilmiş bir memlekete, uluslararası kamuoyunun desteğiyle, küresel güçler gizli ya da açık müdahale yetkisi kendilerinde görmeye başlarlar. Suriye’ye, Irak’a müdahale böyle olmuştur. Mısır, Cezayir böyle karışmıştır. YSK Başkanı 70 Bin seçmenin seçim kağıtlarını askıya aldık" Ekin EKEN