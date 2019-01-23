İYİ Parti eski başkanı Bozatlı: Gönül isterse AK Parti’ye geçerim

İYİ Parti’de Ufuk Turan’ın yerine İzmit İlçe Başkanlığı görevine getirilen fakat bu görevini kısa süre sonra istifa ederek Pelin Coştur Filiz’e bırakan Emrah Alper Bozatlı partiden istifa ettiğini açıkladı. Bozatlı, parti içinde yaşadığı tartışmaların ardından istifa kararı alırken yerel seçimlerde AKP adayı Sibel Gönül’ü destekleyeceğini söyledi. Dün İYİ Parti’den de istifa ettiğini açıklayan Bozatlı, bu kez yaptığı açıklamada ise eğer Sibel Gönül isterse AKP’ye geçebileceğini belirtti.

AK PARTİ’YE GEÇ DERSE GEÇERİM

İstifası ile ilgili konuşan İYİ Parti İzmit eski İlçe Başkanı Emrah Alper Bozatlı, “Parti ile daha önce zaten ilişiğimi kesmiştim. Sibel Gönül’ü destekliyorum. Her ihtiyacında kendisinin yanında olacağım ve elimden geldiği kadar da Sibel hanımadestek vereceğim. Sibel hanım AK Parti’ye geç derse de geçerim. Ben parti olayı olarak bakmıyorum ben Sibel hanım olduğu için böyle düşünüyorum.Sibel Gönül’ün belediyeciliği çok iyi yapabileceğini düşünüyorum. Adil ve adaletli olacağını inanıyorum” dedi. Selin BECER