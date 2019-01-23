Dursun: Mart’ın sonu bahar olacak

CHP Gebze Belediye Başkan adayı Av. Recep Dursun, saha çalışmalarını sürdürüyor. Aynı güne iki program sığdıran başkan adayı Dursun’un ilk durağı Tokat Dodurgalılar Derneği oldu. CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz’ın da katıldığı programda söz alan Dursun, “Her zaman haklının ve mazlumun yanında oldum. Uzun zamandır Gebze’de yaşayan, her zaman iyiyi savunan biri olarak bu yola çıktım. Martın sonundaki bahara inandım. Baharı hep beraber yaşayacağız. Değişimi birlikte başaracağız” dedi. Dursun daha sonra ise Giresun Dereliler Derneği’ni ziyaret etti.