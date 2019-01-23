CHP Gebze Belediye Başkan adayı Av. Recep Dursun, saha çalışmalarını sürdürüyor. Aynı güne iki program sığdıran başkan adayı Dursun’un ilk durağı Tokat Dodurgalılar Derneği oldu. CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz’ın da katıldığı programda söz alan Dursun, “Her zaman haklının ve mazlumun yanında oldum. Uzun zamandır Gebze’de yaşayan, her zaman iyiyi savunan biri olarak bu yola çıktım. Martın sonundaki bahara inandım. Baharı hep beraber yaşayacağız. Değişimi birlikte başaracağız” dedi. Dursun daha sonra ise Giresun Dereliler Derneği’ni ziyaret etti.
Bugün 15:12 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 15:13 TSİ
Dursun: Mart’ın sonu bahar olacak
CHP Gebze Belediye Başkan adayı Av. Recep Dursun, saha çalışmalarını sürdürüyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 15:12 TSİ - Siyaset
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz