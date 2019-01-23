Aygün: Derince’nin önceliklerini biliyoruz

AKP Derince Belediye Başkan adayı Zeki Aygün, SKM programları kapsamında mahalle gezilerine hız verdi. Yavuz Sultan Mahallesi’ni dolaşan ve ilk olarak mahalle muhtarı Ali Cenk Akgün’e konuk olan Aygün, daha sonra mahalle esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Burada yaptığı sohbetler sırasında vatandaşların kendilerine ilettiği tüm konulara öncelik göstererek projeleri hazırlayacaklarını dile getiren Aygün, “Şehrin önceliklerini belirliyoruz. Seçim çalışmalarımızda kıymetli vatandaşlarımız bizlere her türlü fikir ve önerilerini anlatıyor bizlerde bunları uygulamaya koyabileceğimiz projeler haline getiriyoruz” dedi.