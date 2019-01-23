AKP Derince Belediye Başkan adayı Zeki Aygün, SKM programları kapsamında mahalle gezilerine hız verdi. Yavuz Sultan Mahallesi’ni dolaşan ve ilk olarak mahalle muhtarı Ali Cenk Akgün’e konuk olan Aygün, daha sonra mahalle esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Burada yaptığı sohbetler sırasında vatandaşların kendilerine ilettiği tüm konulara öncelik göstererek projeleri hazırlayacaklarını dile getiren Aygün, “Şehrin önceliklerini belirliyoruz. Seçim çalışmalarımızda kıymetli vatandaşlarımız bizlere her türlü fikir ve önerilerini anlatıyor bizlerde bunları uygulamaya koyabileceğimiz projeler haline getiriyoruz” dedi.
Bugün 15:13 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 15:14 TSİ
Aygün: Derince’nin önceliklerini biliyoruz
AKP Derince Belediye Başkan adayı Zeki Aygün, SKM programları kapsamında mahalle gezilerine hız verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz