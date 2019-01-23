Gönül: Hizmet çıtasını yükselteceğiz

AKP İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül, TÜGVA İzmit İlçe Temsilcisi Fatih Sultan Özser ve yönetim kuruluna ziyarette bulundu. Gönül’ün TÜGVA programına AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan ve TÜGVA üyeleri katıldı.

“BİRLİKTE YÜRÜYECEKLER”

Ziyaret kapsamında seçim ve ilçe gündemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Gönül, “Bizim bu seçimdeki vizyonumuzda gönül belediyeciliği yer alıyor. Dolayısı ile sıkmadık el, çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmadan hareket edeceğiz. 31 Mart’a kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz ve çok çalışacağız. Bütünlüğün korunması ve hizmet çıtasının daha yukarılara çıkarılması için İzmit ile birlikte yürümeye devam edeceğiz” dedi.