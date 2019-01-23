Öğrencilere yarıyıl tatili için genel öneriler

İlk dönem okulda gördüğünüz konulardan eksiklerinizi belirleyip o konulara yoğunlaşın. Yoğunlaşın derken yoğun bir ders çalışmadan bahsetmiyorum korkmayın. Sizi fazla sıkmayacak kadar az, fakat size faydası dokunacak kadar da çok. Bunu siz belirleyebilirsiniz.

KİTAP OKUYUN

Kitap okumak anlama kabiliyetinizi, hayal gücünüzü, kültürel bilginizi, fikir yürütme becerilerinizi geliştirir. Aynı zamanda kitap okumak okuldaki başarınıza da olumlu etki edecektir. Bunlardan yoksun kalmak kim ister ki? Tatilin sizin eve kavuşmasının yanında ailenizle çok güzel vakit geçirmenize ortam hazırladığını unutmayın. Ailenizle sinemaya, tiyatroya, müzeye veya başka bir faaliyete gidebilirsiniz. Annenize yardımcı olabilir, babanızla birlikte oyun oynayabilirsiniz. Artık bunlar sizin hayal gücünüze kalmış.

1. SINIF ÖGRENCİLERİNE

TATİLDE NELER YAPTIRMALI?

1-Düzeylerine uygun masal ve öyküler okumalarını sağlamak

a)Okuduğu öykü ya da masalın geçtiği yer ve zaman ile ilgili sanılar sorarak yanıtlamasını isteyebiliriz.

b) Okuduğu öykü ya da masalın kahramanlarının kimler olduğunu sanıp yanıtlamasını isteyebiliriz.

c) Bu kahramanların yaptıklarını beğenip beğenmediklerini sorabiliriz.

d) “Kendisi okuduğu kahraman m yerinde olsa idi ne yapardı” diye sorabiliriz.

e) Okuduğu öykü ya da masaldan nasıl bir ders çıkardığını sorup, yanıtlamasını isteyebiliriz.

2-Tatil süresince yaptıklarını ve yaşadıkları olayları her gün birer cümle ile yazmalarını sağlayabiliriz.

2. SINIFLAR İÇİN TATİL ÖNERİLERİ

1-Belirlenen programa göre her gün düzenli okumalı ve okuduğu ailece takip edilmelidir.

2-Mümkün olduğu kadar kültür etkinliklerine (sinema, tiyatro, sergi, vb.) katılımı sağlanmalıdır.

3-Evde görev ve sorumluluklar verilmeli, verilenlerin takipçisi olunmalıdır.

4-Günlük basın, yayın organlarının çocuklara uygun olan bölümlerini okumaları veya izlemeleri sağlanmalı.

5-Bir dönemin yorgunluğunu atacak şekilde iyi dinlenmesine dikkat edilmeli.

3. SINIFLAR İÇİN TATİL ÖNERİLERİ

1-Aile ile uygun bir tatil planı yapıp, bu plana uygun hareket etmeli.

2-Kitap okumalı, belirli saatlerde TV seyretmeli.

3-Her gün bir fıkra öğrenip anlatmalı, bir atasözü ve deyim öğrenmeli.

4-Gelenek göreneklerimizden düğün törenleri, bayram, hasta ziyaretleri hakkında bilgi toplayıp bazılarını uygulamalı.

5- Evdeki çiçekler hakkında bilgi edinmeli ve bakımlarını yapmalı.

6-Mahallesini gezmeli ve mahalle muhtarı ile tanışmalı.

7-Gece ve gündüz gökyüzünü inceleyip notlar almalı.

4. SINIFLAR İÇİN TATİL ÖNERİLERİ

1-Tatilde bir kitap okuyup özetini çıkarınız,

2-Tüm derslerden işlenilen ünitelerle ilgili konuları okuyup, testlerini çözünüz

3-Zamanı iyi planlayarak verimli değerlendiriniz. Zamanınızın bir kısmını seviyenize uygun kitap dergi vb. okumaya bir kısmını da dinlenmeye ve eğlenmeye ayırınız.

4-Okuduklarınızı evde velileriniz ile paylaşınız.

5. SINIFLAR TATİL ÖNERİLERİ

1-Öğrenciler seviyelerine uygun ve dinlendirici iki kitap okumalıdır.

2-Birinci dönem işlenen konuların genel tekrarı yapılmalıdır.

3-Kendi seviyelerine uygun içeriği güzel filmlere gidilebilir.

4-Tatillerini bol bol dinlenmeye ayırarak geçirebilirler.

6–7.SINIFLAR İÇİN TATİL ÖNERİLERİ

1-Öğrencilerimiz uzunca geçen bir çalışma dönemini geride bırakarak tatil heyecanını hissetmeye başladılar. Tatili yalnızca dinlenme ve eğlenmeye ayırmak yerine her öğrencimiz öncelikle kendine uygun bir planlama yapmalıdır. Planlarında ders tekrarları, test çözme ve eksik kaldıkları konuların yeniden öğrenilmesi yer almalıdır.

2-Tatil süresi içinde zamanının bir bölümünü kültürel faaliyetlere ayırabilir, sinema, tiyatro, sergi vb etkinliklere katılabilirler.

3-Tatil düzensiz hareket etmek anlamına gelmemeli, günlük uyku, dinlenme, eğlenme etkinlikleri iyi

planlanarak ikinci döneme zinde girmek için çaba sarf edilmelidir.

8. SINIFLAR İÇİN TATİL ÖNERİLERİ

1-Tatili hedeflere uygun şekilde değerlendirmek öncelikle bir tatil planı ve ders çalışma programı yapınız.

2-Çalışmalarınızda zihninizi fazla yormamak için teneffüs aralarını unutmayınız.

3-İki etüt üst üste aynı dersi çalışmayınız. Farklı dersler çalışarak zihninizi dinlendiriniz.

4-Yemeklerden sonraki dinlenme sürenizi biraz uzun tutunuz.

5-Okul döneminde çözemediğiniz testleri, soru bankalarını, tekrar yapmanız gereken konuların bir listesini çıkarın.

6-Deneme sınavı uygulayarak sınava kalan dönem için bir strateji geliştirin.

7- Bütün konuları tekrar ederek birinci dönem öğrenmeniz gereken konuları pekiştirin.

8-Arkadaşlarınızla bir araya gelin ve grup çalışması yapın. Böylece anlayamadığınız konuları birbirinize sorarak öğrenmeyi gerçekleştirebilirsiniz.

9-Geçmiş yılların sorularını çözmeye çalışarak, gerçek sınava hazırlanın.

10-Ders çalışmadığınız zamanı gezerek, sinemaya veya tiyatroya giderek veya sizi mutlu edecek dostlarınızla birlikte olarak değerlendirin. (Uzm. Psk.Didem EVRE- Psik. Dan. Ayşe GÖKÇEN)