Kocaelispor’un tecrübeli kalecisi Can Emre Yücel, antrenmanlardaki hırsı ve isteği ile dikkat çekiyor. Takıma ağabeylik yapan genç file bekçilerine tecrübesini aktaran Can Emre, zaman zaman çift kale maçlarda kale yerine saha içinde rekabete ortak oluyor. Can Emre forvet oynadığı çift kale maçta müthiş bir gol attı ve attığı golün ardından Futbol Şube Sorumlusu Ceyhun Hoşdil’e “Gördün mü?.. Yaz bunları!” diyerek takıldı. Erdem ÖVÜÇ
Bugün 17:00 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:30 TSİ
Kaleci Can Emre’nin idmandaki efsane golünün fotoromanı!..
Kocaelispor’un tecrübeli kalecisi Can Emre Yücel, antrenmanlardaki hırsı ve isteği ile dikkat çekiyor.
Haber albümü için resme tıklayın
Bugün 17:00 TSİ - Spor
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz