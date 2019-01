Kaleci Can Emre’nin idmandaki efsane golünün fotoromanı!..

Kocaelispor’un tecrübeli kalecisi Can Emre Yücel, antrenmanlardaki hırsı ve isteği ile dikkat çekiyor. Takıma ağabeylik yapan genç file bekçilerine tecrübesini aktaran Can Emre, zaman zaman çift kale maçlarda kale yerine saha içinde rekabete ortak oluyor. Can Emre forvet oynadığı çift kale maçta müthiş bir gol attı ve attığı golün ardından Futbol Şube Sorumlusu Ceyhun Hoşdil’e “Gördün mü?.. Yaz bunları!” diyerek takıldı. Erdem ÖVÜÇ