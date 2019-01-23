Çatır çatır bir maç olacak!

Kocaelispor, Cumartesi akşamı saat 19.00’da Gölcükspor ile karşı karşıya gelecek. Kulüpten yapılan açıklamada daha fazla seyirci toplamak adına iki takımın da anlaşarak böyle bir karar alındığı belirtildi.

7 FUTBOLCU SINIRDA

Kentlisi Gölcüksporile kora kor bir maça çıkmaya hazırlanan Kocaelispor’da çalışmalar son tempo devam ediyor. Fatsa Belediyespordeplasmanında galibiyeti kaçıran Kocaelispor’da Cumartesi günkü Gölcükspor maçının hazırlıkları son sürat devam ediyor. 7 futbolcunun sarı kart sınırında bulunduğu Kocaelispor’da disiplinin ve hırsın üst düzeyde olduğu görüldü. Vinsan Tesisleri’ndeki çalışmada ısınma koşusu, tempo arttırıcı diyagonal koşular yapıldı, antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.

KETEN VE SÜLEYNAN OYNADI

Futbol Şube Sorumlusu Ceyhun Hoşdil’in izlediği antrenmanda, Fatsa maçının 15. dakikasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Kemal’in MR’ının temiz çıkması teknik ekibi sevindirirken, grip olan Burak Süleyman ile Fatsa maçında boynuna dirsek darbesi alan Ali Keten çift kale maçta yer aldı. Burak Süleyman, Sefa ve özellikle de kaleci Can Emre’nin attığı goller antrenmanda öne çıktı. Öte yandan haftanın ilk çalışmasına katılamayan Hamza, dün itibari ile çalışmalara katıldı. N Erdem ÖVÜÇ