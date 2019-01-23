Şahin: Ağabey ile kardeşin maçı olacak

Gölcükspor’da Diyarbekir zaferinin sevinci kısa sürdü. Tüm futbolcular cumartesi günkü Kocaelispor maçına tam konsantrasyon ile başladı. Kırmızı Siyahlılarda öncelikli hedef seri galibiyetler alıp bir an önce üst sıralara demir atmak.

4 EKSİK VAR

Kulüp Başkanı Av. Ahmet Şahin, Kocaelispor maçı ile ilgili olarak “Abi ile kardeşin güzel bir maçı olacak. İnanıyorum ki iki takıma da yakışır bir mücadele olacak. Ancak Gölcükspor olarak maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız” dedi. Cezalı futbolcusu bulunmayan Gölcükspor’da Ahmet Mert, Yusuf, Barış ve Ömer’in sakatlıkları nedeni ile Kocaelispor karşısında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Ahmet AKAY