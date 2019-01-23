İlimizin başarılı forvetlerinden Fatih Güler, Belediye Derincespor’dan kendi istediği doğrultusunda ayrıldı. Geçen sezon tüm maçlara çıkan ve 24 maçta 7 gol 7 de asist yapan Güler’e bir çok takımın talip olduğu öğrenildi. Güler’in yeni adresinin neresi olacağı merak konusu oldu.
Bugün 17:00 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:33 TSİ
Fatih Güler, Derince’den ayrıldı
İlimizin başarılı forvetlerinden Fatih Güler, Belediye Derincespor’dan kendi istediği doğrultusunda ayrıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz