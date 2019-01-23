Fatih Güler, Derince’den ayrıldı

İlimizin başarılı forvetlerinden Fatih Güler, Belediye Derincespor’dan kendi istediği doğrultusunda ayrıldı. Geçen sezon tüm maçlara çıkan ve 24 maçta 7 gol 7 de asist yapan Güler’e bir çok takımın talip olduğu öğrenildi. Güler’in yeni adresinin neresi olacağı merak konusu oldu.