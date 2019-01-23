Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden temsilcilerimizden Doğantepespor’da Kaptan İshak Topçu, Başiskele ekibinden ayrıldı. İshak “Doğantepe’de sezon başından beri yaşanan sorunların bir türlü düzelmemesi ve verilen vaatlerin yerine getirilmemesi nedeni ile takımdan ayrılma kararı aldım. Beni en çok üzen konu ise takım arkadaşlarımı, kardeşlerimi yalnız bırakmak oldu. Doğantepespor’a kalan maçlarına başarılar dilerim” dedi. İshak, Sakarya Süper Amatör Ligi’nin başarılı takımlarından Sapancaspor ile anlaştı. Öte yandan takımın etkili kanat oyuncusu İsmail İrvasa’nın da son oynanan Çayırovaspor maçına çıkmadığı, bu futbolcu ile ilgili de sıkıntıların olduğu öğrenildi.
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İshak Topçu, Sapancaspor’da!..
Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden temsilcilerimizden Doğantepespor’da Kaptan İshak Topçu, Başiskele ekibinden ayrıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz