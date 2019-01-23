2. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği’ni şampiyon yapan genç teknik adam Uğur Balcıoğlu’nun adı Mehmet Aureio ile yollarını ayıran Yeni Çorumspor ile anılıyor. Son derece başarılı bir teknik adam olan kendisini her geçen gün geliştiren Balcıoğlu’ya sezon öncesinde de birçok takımdan teklif gelmişti. Öte yandan Balcıoğlu’nun, Darıca Gençlerbirliği Kulübü’nden her hangi bir alacağının olmadığı, Antalyaspor ile oynanan kupa maçının ardından hesabına paranın yattığı öğrenildi.
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Uğur Balcıoğlu, Çorum ile anlaşabilir
2. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği’ni şampiyon yapan genç teknik adam Uğur Balcıoğlu’nun adı Mehmet Aureio ile yollarını ayıran Yeni Çorumspor ile anılıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz