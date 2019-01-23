Umut Doğan, İlimtepe ile anlaştı

Süper Amatör Play-Off Ligi takımlarından İlimtepe Futbol Kulübü forvet hattına takviye yaptı. Kartepe Belediyespor, Diliskelesi ve Adapazarıspor gibi takımlarda forma giyen golcü isim, Körfez ekibi ile anlaştı. 9 numara pozisyonunda oynanan Umut hem havadan hem de yerden etkili olabiliyor, 3. bölgede top tutma becerisi ile de takımın 1 ve 2. bölgelerini rahatlatabiliyor. Öte yandan İlimtepe’de hafif sakatlığı bulunan yeni transfer Cem Erdem’in 3 Şubat’taki Karamürselspor deplasmanında sahadaki yerin alması için yoğun bir çaba sarf ediliyor.