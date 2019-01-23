Süper Amatör Play-Off Ligi takımlarından İlimtepe Futbol Kulübü forvet hattına takviye yaptı. Kartepe Belediyespor, Diliskelesi ve Adapazarıspor gibi takımlarda forma giyen golcü isim, Körfez ekibi ile anlaştı. 9 numara pozisyonunda oynanan Umut hem havadan hem de yerden etkili olabiliyor, 3. bölgede top tutma becerisi ile de takımın 1 ve 2. bölgelerini rahatlatabiliyor. Öte yandan İlimtepe’de hafif sakatlığı bulunan yeni transfer Cem Erdem’in 3 Şubat’taki Karamürselspor deplasmanında sahadaki yerin alması için yoğun bir çaba sarf ediliyor.
Bugün 17:00 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:35 TSİ
Umut Doğan, İlimtepe ile anlaştı
Süper Amatör Play-Off Ligi takımlarından İlimtepe Futbol Kulübü forvet hattına takviye yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz