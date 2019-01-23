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İşeri: Gölcüklüler, alışverişi İzmit’ten yapmamalı

Merkez Mahallesi’nde esnaf turu yapan ve vatandaşları selamlayan CHP’nin Gölcük adayı İsmet İşeri, “Gölcüklüler, alışverişlerini İzmit’ten yapıyor ve ilçemiz bu kazançtan mahrum kalıyor. Bu durumu değiştireceğiz” dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gölcük Belediye Başkan adayı İsmet İşeri ve ekibi, seçim programları kapsamında önceki gün Merkez Mahallesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Bölge esnafını turlayan ve alışveriş yapan vatandaşları selamlayan başkan adayı İşeri, ülke olarak zor zamandan geçtiklerini ve esnafın artık günü siftah yapamadan kapattıklarını dile getirdi.

“GÖLCÜK, İZMİT’E KAZANDIRIYOR”

Vatandaşların alım gücünün düştüğünü kaydeden İşeri, “Milletin cebi boş ve her şeyin fiyatı giderek artıyor. Seçimleri kazanarak ilçemizi canlandıracağız” dedi. Tek amaçlarının halka hizmet olduğunu dile getiren İşeri, “Gölcük’te yaşıyoruz, ancak İzmit kazanıyor, bu durumu çözüme kavuşturacağız. Sosyal-kültürel faaliyetler, eğlence, giyim, yeri geliyor yiyecek-içecek gibi birçok konuyu ilçemizin dışında karşılıyoruz. Vatandaşımız da esnafımız da bu konuda mağdur oluyor. Hedefimiz, ilçemize giren paranın burada dönmesinin yanı sıra başka yerlerden de kaynak sağlayacak projeleri hayata geçirmektir” dedi.

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