Büyükakın: Kocaeli’de yine 13-0 olacak

AKP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, seçim çalışmalarını sürdürüyor. 12 ilçede SKM programları çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Büyükakın, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerin ilimizde yine 13-0 olacağını, tüm ilçeleri alarak halka karşı olan hizmet sorumluluklarını sürdüreceklerini söyledi.

“SAMİMİYETLE ÇALIŞACAĞIZ”

Vatandaşların AKP belediyeciliğini iyi tanıdığını söyleyen Büyükakın, “Biz samimiyetle ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Vazifemiz, kamunun kaynaklarını kentimizin menfaatine göre büyük bir titizlikle kullanmak, ince eleyip sık dokumaktır. AK Parti hizmet üretiyor, vatandaşa dokunuyor, samimiyet ve gayret gösteriyor. Aynı gayretle Kocaeli’de yine 13-0 yapacağız” dedi.