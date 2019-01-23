CHP Darıca Belediye Başkan adayı Yakup Törk, Darıcalı gençlerle buluşacak. ‘Darıca’yı Gençlerle Birlikte Konuşuyoruz’ söyleşinde gençlerle bir araya gelecek olan Törk, Darıca’nın yönetiminde gençlerin de söz sahibi olması gerektiğini dile getirdi. Gençlerin daha donanımlı ve onları yarınlara hazırlayacak projeleri hayata geçirmek istediklerini dile getiren Törk, 27 Ocak Pazar günü saat 18.00’de gerçekleşecek toplantıya tüm gençleri beklediğini dile getirdi.
Bugün 16:14 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 16:16 TSİ
Törk, gençlerle buluşacak
CHP Darıca Belediye Başkan adayı Yakup Törk, Darıcalı gençlerle buluşacak.
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Bugün 16:14 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz