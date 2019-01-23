Törk, gençlerle buluşacak

CHP Darıca Belediye Başkan adayı Yakup Törk, Darıcalı gençlerle buluşacak. ‘Darıca’yı Gençlerle Birlikte Konuşuyoruz’ söyleşinde gençlerle bir araya gelecek olan Törk, Darıca’nın yönetiminde gençlerin de söz sahibi olması gerektiğini dile getirdi. Gençlerin daha donanımlı ve onları yarınlara hazırlayacak projeleri hayata geçirmek istediklerini dile getiren Törk, 27 Ocak Pazar günü saat 18.00’de gerçekleşecek toplantıya tüm gençleri beklediğini dile getirdi.