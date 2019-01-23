Dalkılıç: Huzurlu bir Dilovası kuracağız

Saadet Partisi (SP) Dilovası Belediye Başkan adayı Ercan Dalkılıç, önceki gün ilçedeki kalabalık bir genç grupla bir araya geldi. Buluşmasında gençlere seslenen ve yaklaşan yerel seçimlerin Türkiye ve Dilovası için öneminden söz eden başkan adayı Dalkılıç, “İçinde olduğumuz seçim döneminde siz gençlere büyük görevler düşüyor. Bizi yalnız bırakmayacağınıza inanıyoruz” dedi.

“GENÇLER YÖNETİMDE OLACAK”

Kendisini gençlerin sadece başkanı değil, aynı zamanda ağabeyi olarak da gördüğünü kaydeden belediye başkan adayı Ercan Dalkılıç, hazırladıkları çalışmalar ile gençleri yönetime dâhil edeceklerini dile getirdi. Dalkılıç, “Dilovası’nı gençlerle birlikte yöneteceğiz. Sizlerin ortaya koyacağınız vizyonla ilçemizin geleceğini şekillendireceğiz” dedi.

“HUZUR İNŞA EDECEĞİZ”

Amaçlarının tüm Dilovası’nı bir bütün halinde planlayıp gelecek nesillere modern bir kent bırakmak olduğunun altını çizen başkan adayı Dalkılıç, “Ben gençlerin ağabeyiyim. Onlarla hemhal olarak Dilovası’nın sorunlarını birlikte omuzlayacağız. Bizim göremeyip onların gördüğü tüm sorunları tek tek gidereceğiz. Amacımız daha huzurlu bir Dilovası kurmak” açıklamasında bulundu.