Büyükgöz’den Köşker’e ziyaret

AKP Gebze Belediye Başkan adayı Zinnur Büyükgöz, SKM programları kapsamında ilçe başkanı İrfan Ayar ile birlikte görevi bırakmaya hazırlanan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i makamında ziyaret etti. Belediye başkanı Köşker, ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Başkan adayımız ile birlikte çalışmalarda yer alacağız” dedi.

“ÖNEMLİ HİZMETLER YAPILDI”

İlçe Başkanı İrfan Ayar, Adnan Köşker’in Gebze’de güzel hizmetlere imza attığını belirterek, “Kendisine bugüne kadar yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Teşkilatlarımız ile bir güç olarak sahadayız” dedi. Başkan adayı Zinnur Büyükgöz de Köşker’in görev süresi boyunca önemli hizmetleri hayata geçirdiğini, kendilerinin tek hedefinin çıtayı daha da yükseltmek olacağını belirtti.