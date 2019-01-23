Sezer, dernek ziyaretlerinde

AKP Gölcük Belediye Başkanı adayı Av. Ali Yıldırım Sezer, SKM programları kapsamında ilçedeki sivil toplum kuruluşlarına konuk oldu. İlçe başkanı Çetin Seymen ve kalabalık bir partili grubun da eşlik ettiği ziyaretlerde Sezer; Gölcük İznikliler ve Batum Havalisi Derneği Başkanı Hasan Basri Başbay, Kocaeli Akşemseddin Gençlik ve Düşünce Derneği Başkanı Mehmet Turan, Bayburtlular Kültür ve Yaşam Derneği Başkanı Ümit Yaşar Bayrak ve Gölcük Giresunlular Derneği Başkanı Şinasi Dede ile yönetimleri tarafından ağırlandı.

YAŞANABİLİR BİR GÖLCÜK

Hemşehri dernekleri ziyaretlerinde konuşan Sezer, “STK’larımız ile stratejiler geliştirip ortak akılla hareket edeceğiz. Biz Türkiye’nin neresine gitsek Gölcük ile bağlantılı mutlaka birileri ile karşılaşıyoruz. Adeta bütün Türkiye’nin kapısını da açıyor bu zenginlik. Burada önemli olan bir birilerimizin değerlerine, özelliklerine, varlığına saygı göstererek, el birliği ile yaşanabilir bir Gölcük’ü oluşturacağız. STK’ların kent yönetimine katılımını sağlayacağız” dedi.