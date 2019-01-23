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Ergün Mencik’e Yenidoğan'da büyük destek!

Yenidoğan mahallesi muhtar adayı Ergün Mencik’e mahalle sakinlerinden büyük destek geldi. Mencik’in adaylık açıklamasına mahalle sakinleri yoğun bir katılım gösterdi.

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Ergün Mencik Yenidoğan Mahallesi muhtar adaylığını açıkladı. Yenidoğan meydanında düzenlediği adaylık açıklamasına çevre sakinlerinden katılım yoğun oldu. Mencik adaylık açıklamasında “ Biz bu mahalleye de bu mahallenin sıkıntılarına da hakimiz, Bu şehirde mahallemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.

“Ben değil, Biz anlayışı ile görev yaptım”

Yenidoğan meydanın da yaptığı konuşma ile Yenidoğan mahallesi muhtar adaylığını açıklayan Ergün Mencik “ Bu önemli günde büyük bir sorumluluğu üstlenmeye, Halka Hizmet etmeye, hakka hizmet etme gayesiyle yola çıkarken bir ve beraber olduğumuzu gösterme adına buraya gelen sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Bana vermiş olduğunuz bu destek, göstermiş olduğunuz bu teveccü benim için büyük bir anlam taşıyor. Bugüne kadar bize verilen tüm görevlerde mahallemiz için, Kocaeli’miz için canı gönülden elimden geldiğince hizmet etmeye çalıştım. Ben değil biz anlayışı ile görev yaptım." dedi. Mencik konuşmasının devamında “ Bu çalışmaları siz değerli kardeşlerim muhtarlık görevine bizi uygun bulur ve seçerlerse hizmet ettiğimiz halkımızın her verdinin görüşüne fikrine uyarılarına önem vererek mahallemizi kalkındırmaya birlikte devam edeceğiz. Bu zamana kadar sorumluluktan kaçmayan bir cesaretle karşınızdayım” dedi.

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“Mahalle muhtarlığı her olaydan sorumludur”

Birlikte başarılabilecek birçok şeyin olduğuna değinen Mencik “ bu kutlu hizmet yarışında biz de varız demek için toplandık. Bu vesile ile tüm aday adayı arkadaşlarıma başarılar dilerim. Netice ne olursa olsun birlik ve beraberliğimiz bitmeyecek. Kim seçilirse seçilsin onun yanında olacak ve mahallemize pek çok ilkleri yaşatacağız. Mahalle muhtarlığı mahallemizde yaşanan her olaydan sorumludur inancındayım. Bizde yükselen her sesin bir karşılığı olacaktır. Mahallemizi hep birlikte ortak akılla yöneteceğiz” dedi. Mencik sözlerini tüm muhtar adaylarına da başarılar dileyerek tamamladı.

Ergün Mencik kimdir?

Ergün Mencik 1982 İzmit Yenidoğan doğumlu, Evli 3 çocuk babasıdır. Mencik uzun yıllardır esnaflık yapıyor.

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