Kentin göbeğinde cinayet: 1 ölü!

Alınan bilgiye göre İzmit Yeni Cuma Camiinin parkında meydana gelen olayda banklarda oturan S.E. ile Birol Kırşan (50) aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.E. tabancasına sarılarak Kırşan’a ateş etti. Eşinin yanında kanlar içinde kalan Kırşan bankın üzerine yığılırken S.E. ise olay yerinin hemen yakınlarında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Kırşan’ın eşi ise olay yerine sinir krizleri geçirdi.

Gasp iddiası

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Birol Kırşan, yapılan ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Kırşan, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan S.E.’nin Kırşan tarafından gasp edilmeye çalışıldığını söylediği öne sürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen S.E.’nin işlemleri devam ederken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Nuri AKÇAHARMAN