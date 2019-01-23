Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:58 TSİ- Asayiş G: Bugün 18:03 TSİ

TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Gebze ilçesinde TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu otomobilden dışarı fırlayan 2 kişi yaralandı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kaza, Gebze Mevlana Mahallesi Soma Şehitleri Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Y. yönetimindeki 41 U 3449 plakalı hafriyat yüklü TIR, Soma Şehitleri Caddesi’ne döndüğü sırada E.Ş. yönetimindeki 34 PN 1062 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile iki araçta yol kenarına savrulup aydınlatma direğine çarptı. Otomobilde bulunan D.Ş. ve N.E. adlı şahıslar, kazanın şiddetiyle araç içinden dışarı uçarak aydınlatma direği il TIR'ın arasında sıkıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşların 112 sağlık ekiplerini araması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşların da yardımı ile yaralılar sıkıştıkları yerden kurtarıldı. İlk müdahalenin ardından tedavi için Gebze Fatih devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. 
Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, hafriyat yüklü TIR'ın araç muayenesinin ve sigortasının olmadığı tespit edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bugün 17:58 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Kocaeli'de TEM'de kaza; İstanbul yönü ulaşıma kapandı mask
Kocaeli'de TEM'de kaza; İstanbul yönü ulaşıma kapandı
İbrahim Gençer, hayatını kaybetti mask
İbrahim Gençer, hayatını kaybetti
İzmitli Ayberk, kaza kurbanı! mask
İzmitli Ayberk, kaza kurbanı!
Asansörle birlikte zemine çakılan işçi yaralandı mask
Asansörle birlikte zemine çakılan işçi yaralandı
Gebze'de bıçaklı kavga mask
Gebze'de bıçaklı kavga
Park halindeki otomobile kurşun yağdırdılar mask
Park halindeki otomobile kurşun yağdırdılar
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Sibel Gönül'e şok edici tepki! mask
Sibel Gönül'e şok edici tepki!
“Aygün’e cevap hakkımızı 31 Mart’ta kullanacağız” mask
“Aygün’e cevap hakkımızı 31 Mart’ta kullanacağız”
Gönül’e ‘okulda siyaset’ tepkisi büyüyor! mask
Gönül’e ‘okulda siyaset’ tepkisi büyüyor!
Vakıfbank müşterilerinden faiz almayacak mask
Vakıfbank müşterilerinden faiz almayacak
Kocaeli'de TEM'de kaza; İstanbul yönü ulaşıma kapandı mask
Kocaeli'de TEM'de kaza; İstanbul yönü ulaşıma kapandı
Duruşmada öldürdüğü eşini suçlayan sanık: "'Ölsem de dönmem, istediğimle yatarım' deyince ateş ettim mask
Duruşmada öldürdüğü eşini suçlayan sanık: "'Ölsem de dönmem, istediğimle yatarım' deyince ateş ettim

GALERİ

AKP'den Kandıra'da gövde gösterisi mask
AKP'den Kandıra'da gövde gösterisi
Yeni Cuma Parkında silahlı yaralama! mask
Yeni Cuma Parkında silahlı yaralama!
Büyükşehir binasına ateş açan şahıs gözaltında! mask
Büyükşehir binasına ateş açan şahıs gözaltında!
Körfez'de 6 kişilik aile doğal gazdan zehirlendi mask
Körfez'de 6 kişilik aile doğal gazdan zehirlendi
İrem Derici söyledi, sevgilisi dans etti mask
İrem Derici söyledi, sevgilisi dans etti
Karaçi sokakları göle döndü mask
Karaçi sokakları göle döndü
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL