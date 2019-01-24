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Cumhur Karakadılar, ekmek yaptı

CHP Kartepe Belediye Başkan adayı Cumhur Karakadılar seçim çalışmalarına devam ederken bu kez fırının başına geçerek ekmek yaptı.

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CHP’nin Kartepe Belediye Başkan adayı Cumhur Karakadılar gece gündüz demeden “lçe Başkanı Şeref Kırmızı ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Suadiye mahallesini gezdi. Suadiye Mahallesinde yaptığı esnaf ziyaretleri ile Karakadılar, esnafın derdini dinleyerek sohbet etti. Her fırsatta esnafın yanında olduğunu belirten Karakadılar, bu kez girdiği bir fırında bir usta gibi ekmek yaptı.

SÖZ VERİYORUM

Yaptığı ziyarette esnaf ile yakından ilgilenen CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Cumhur Karakadılar, “Ülkemiz zor dönemden geçiyor. Esnafımız kan ağlıyor ve gün geçtikçe her esnaf kepenk kapatıyor. Küçük esnafı, işçiyi, emekçiyi ekonomik krizde can çekişiyor. Ben belediye başkanı olduğumda her zaman esnafımızın yanında olacağıma sizlere söz veriyorum" dedi.

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Yorumlar

(1)
01

Kartepe - 211 numaralı hattın kalabalık ve insanlık dısı doluluguna hangi başkan dur diyebilecek

Yanıtla . 0Beğen 24 Ocak 12:22

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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