CHP’nin Kartepe Belediye Başkan adayı Cumhur Karakadılar gece gündüz demeden “lçe Başkanı Şeref Kırmızı ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Suadiye mahallesini gezdi. Suadiye Mahallesinde yaptığı esnaf ziyaretleri ile Karakadılar, esnafın derdini dinleyerek sohbet etti. Her fırsatta esnafın yanında olduğunu belirten Karakadılar, bu kez girdiği bir fırında bir usta gibi ekmek yaptı.
SÖZ VERİYORUM
Yaptığı ziyarette esnaf ile yakından ilgilenen CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Cumhur Karakadılar, “Ülkemiz zor dönemden geçiyor. Esnafımız kan ağlıyor ve gün geçtikçe her esnaf kepenk kapatıyor. Küçük esnafı, işçiyi, emekçiyi ekonomik krizde can çekişiyor. Ben belediye başkanı olduğumda her zaman esnafımızın yanında olacağıma sizlere söz veriyorum" dedi.
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Yorumlar
(1 )
Kartepe - 211 numaralı hattın kalabalık ve insanlık dısı doluluguna hangi başkan dur diyebilecek
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