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Feyzioğlu: Hayvan haklarını hiçe sayanlar, çocuk ve kadın istismarını bilinçsizce destekler

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun ilimizdeki ikinci durağı 16 Ocak İzmit Medya Evi oldu.  Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir ile medya evini ziyaret eden Feyzioğlu, "Hayvan haklarını hiçe sayanlar, çocuk istismarına ve kadınların şiddet görmesine  bilinçsizce destek olmaktadır" dedi.

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Kocaeli Barosu'nda yaptığı basın açıklamasının ardından Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'ne ait 16 Ocak İzmit Medya Evi'nde gazetecileri ziyaret eden Feyzioğlu, son dönemlerde artan hayvana şiddet olaylarına da değindi. Hayvanı istismar edenlerin bilimsel olarak istismara eğilimli olduklarını belirten Feyzioğlu, "Mutlu olan, üzülen, sevinen canlılara mal muamelesi yapıp, istismar edildiklerinde, işkenceye uğradıklarında, öldürüldüklerinde hadi şu kadar para cezası ver yoluna devam et bulduğun ilk hayvana da yine bunu yap, dediğimizde sırada bilin ki kuytuda sıkıştırdığı komşunun çocuğu var. Yani şunu çok açık söylüyorum 'İnsan hakları bitti de hayvan haklarına mı sıra geldi?' diyenler, komşunun çocuğunun kendi çocuğunun ve bu ülkenin tüm çocuklarının, çocuk istismarına, tüm kadınların şiddete maruz kalmasını bilinçsizce destekleyenlerdir" dedi.

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"ŞİDDETLE TOPYEKUN MÜCADELE EDİLMELİ"

Hayvana eziyet edenlerin suça meyilli olduğunu belirten Feyzioğlu, "Çünkü bilimsel araştırmalar diyor ki hayvana eziyet eden çocuğu istismar eder, hayvana istismar eden kadını döver, bu kadar net. Eğer hayvana can olarak yaklaşmıyorlarsa hiç olmazsa insana can olarak yaklaşsınlar da insanı korumak için hayvanı korusunlar. Bütün bunlar şiddetle mücadelede topyekun bir mücadele gerektiğini gösteriyor" şeklinde konuştu.

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