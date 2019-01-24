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Şişecam ve ASELSAN birlikte çalışacak

Camın tüm temel alanlarında küresel bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu ile Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu ASELSAN, ortak projeler geliştirmek üzere birlikte çalışacak. İş birliği kapsamında, ASELSAN’ın savunma sanayine yönelik projelerinde kullanılacak standartlarda malzemelerin temininin yanı sıra ürün kompozisyonları ve optimizasyonu konularında yerli ve milli çözümler geliştirilmesi amaçlanıyor.

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ASELSAN ile Şişecam TopluluğuASELSAN’ın savunma sanayine yönelik projelerinde kullanılacak standartlarda malzemelerin temininin yanı sıra ürün kompozisyonları ve optimizasyonu konularında çözümler geliştirmek üzere iş birliği protokolü imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında Şişecam Topluluğu ve ASELSAN, faaliyet alanlarındaki köklü geçmişlerinden gelen imkan, yetenek ve deneyimlerini birleştirerek yerli ve milli çözümler üretmek hedefiyle birlikte çalışacaklar.

İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ortak çalışmalar için zemin yaratılması hedefiyle ASELSAN Macunköy tesislerinde gerçekleşen iş birliği protokolü imza törenine ASELSAN‘dan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Prof. Dr. Haluk Görgün ile Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Karataş, Şişecam Topluluğu’ndan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Prof. Dr. Ahmet Kırman ile Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanı Prof. Dr. Şener Oktik katıldı.

MİLLİ TANK İÇİN PERİSKOP CAMLAR ÜRETİLECEK

En az iki yıl geçerli olacak ve ön çalışma ve prototiplerin üretilmesi olmak üzere iki fazda gerçekleştirilecek iş birliği kapsamında, milli tankımız için periskop camları başta olmak üzere ASELSAN’ın geliştireceği çeşitli teçhizatlarda kullanılmak üzere çok çeşitli cam ve cam seramik malzemeler geliştirilmesi hedefleniyor. Söz konusu malzemelerin, kullanılacağı teçhizatın ihtiyacına göre termik şoka dayanıklı, mukavemeti yüksek ve konvansiyonel camlardan farklı optik performanslara sahip olması planlanıyor. ASELSAN tarafından kullanılacak bu ürünlerin kompozisyonlarının Şişecam tarafından geliştirilmesi, hammaddeden başlayarak tüm aşamalarda yerli ve milli olarak üretilmesi hedefleniyor.

3 KITADA 13 ÜLKEDE 43 TESİS

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, törende yaptığı konuşmada, Türkiye için değer yaratmayı sürdürdüklerini vurgulayarak,“1935 yılında ülkemizin cam sanayini kurmak ve geliştirmek misyonuyla kurulan Topluluğumuz, aradan geçen 80 yılı aşkın sürede dünyada kendi alanında söz sahibi konuma gelmiş ve köklü geçmişinin her aşamasında ülkemiz için değer yaratmayı sürdürmüştür. Bugün üç kıtada 13 ülkede 43 tesisle üretim faaliyetlerini yürüten Topluluğumuz, dünyanın, cam ev eşyasında en büyük üçüncü, cam ambalajda ve düzcamda ise en büyük beşinci üreticisi konumundadır. Dünyanın 10 büyük soda üreticisinden biri olmamızın yanı sıra krom kimyasallarında ise dünya lideriyiz. 1975 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyaçlarının milli ve özgün olarak karşılanması amacıyla başladığı faaliyetlerini geliştirerek, bugün uluslararası ölçekte bir firma haline gelmiş olan ASELSAN ile iş birliği için attığımız imzayı bu açıdan çok anlamlı buluyorum. Bu iki köklü kuruluşun, faaliyet alanlarında sahip oldukları bilgi birikimi ve deneyimleri sayesinde, birlikte önemli projelere imza atacaklarına inanıyorum” diye konuştu.

"ÖNCELİĞİMİZ SAVUNMA"

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Önceliğimiz milli ve yerli çözümlerle savunma alanında ülkemiz ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. ASELSAN’da şu anda eş zamanlı olarak yürütülen 400’ün üzerinde proje var. Bunların bir kısmı kamuoyunda da bilinen büyük projeler, bir kısmı ise güvenlik güçlerimizin ihtiyacına binaen başlanan özel projeler. Yurt içinde geliştirilmiş olan veya geliştirilebilecek her yetenekten azami ölçüde yararlanmak istiyoruz. Çok ciddi bir mühendislik kabiliyetine sahibiz. Askeri sistemlerden sivil sistemlere, çok geniş bir yelpazede ürünler ve sistemler üretiyoruz. Otoyollarda ücret toplama sistemlerinin neredeyse tamamı bizim. Enerji alanında yenilenebilir enerji sistemleri için güç sistemleri üretiyoruz. Bunlarla birlikte şimdi sağlık sektöründe özellikle X-Ray ve MR cihazlarının üretilmesi konusunda çalışmalarımız var. Bu sektörlerde bizimle birlikte çalışacak ve üretecek tüm şirketlerle iş birliğine özel bir önem veriyoruz."

Bugün 09:34 TSİ - Ekonomi

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