İzmit Belediyesi’nin Develi Belediyesi ile birlikte yaptığı parkın Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki Kınalı Asker Parkı gibi açık hava müzesi niteliğinde olduğu açıklandı. Birkaç ay içinde hizmete girmesi planlanan park, Develi’ye adını veren Dev Ali Türbesi’nin yanındaki 6 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine yapılıyor. Çanakkale ruhunu yaşatacak olan parkta Çanakkale Şehitlerini temsil eden rölyefler, anıt, Seyit Onbaşı’nın da yer aldığı 3’lü grup heykel, Çanakkale savaşında şehit düşen Develiler’in isimlerinin yer aldığı tabelalar, Çanakkale savaşında kullanılan topun benzeri, bayraklar, Dev Ali anıtı ile kamelyalar yer alacak. Halen çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiği Develi’deki parkın bölgeye ayrı bir değer katacağı kaydedildi.
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İzmit Belediyesi'de Develi'de park yapıyor
İzmit Belediyesi tarafından kardeş belediye olan Kayseri’nin Develi ilçesine Çanakkale Şehitleri Anıt Parkı yapılıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz