Büyük ikramiye Kocaeli'ye çıktı!

Şans Topu’nda geçen hafta devreden büyük ikramiye bu hafta sahibini buldu. Dün çekilen Şans Topunda 1 milyon 358 bin 898 lira 40 kuruşluk büyük ikramiyenin kazanan kuponu Gebze’den yatırıldı.
23 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Şans Topu çekiliş sonuçları: 1, 10, 18, 29, 30 + 10
ŞANS TOPU 23 OCAK İKRAMİYE DAĞILIMI
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 15 kişi 4 bin 756 lira 45’er kuruş, 4 artı 1 bilen 215 kişi 332 lira 20’şer kuruş, 4 bilen 2 bin 578 kişi 36 lira 90’ar kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 522 kişi 16 lira 10’ar kuruş, 3 bilen 77 bin 844 kişi 4 lira 25’er kuruş, 2 artı 1 bilen 67 bin 88 kişi 5 lira 10’ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 207 bin 401 kişi 3 lira 5’er kuruş ikramiye alacak.
BÜYÜK İKRAMİYE GEBZE'DEN YATIRILDI
Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Gebze ilçesinden yatırıldığı öğrenildi. Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyar 23 bin 459 lira 40 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 947 milyon 506 bin 12 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 528 bin 432 lira 29 kuruş aktarıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz