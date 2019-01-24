İzmit'te geniş bir kesim tarafından tanınan Ayakkabıcılar Çarşısı (Yemeniciler içi) esnaflarından Murat Kundura Mağazası sahibi İsmail Kanber (50) hayatını kaybetti. Kanber'in cenazesi bugün (Perşembe) öğle namazına müteakip Fevziye Camiinden kaldırılacak.
Bugün 10:03 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 10:08 TSİ
İzmitli esnaf, hayatını kaybetti
İzmit'te geniş bir kesim tarafından tanınan Ayakkabıcılar Çarşısı (Yemeniciler içi) esnaflarından Murat Kundura Mağazası sahibi İsmail Kanber (50) hayatını kaybetti.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 10:03 TSİ - Asayiş
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz