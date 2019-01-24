2018 Ekim ayında Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi kararınca konkordato ilan eden Kılıç Elektrik Nakliyat Şirketi’nin bir sonraki duruşması Kocaeli Adliyesi’nde görüldü. Mahkeme Kılıç Elektrik Nakliyat Şirketi’nin konkordato uzatma talebini reddetti.
Bugün 10:18 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 10:22 TSİ
O firmanın konkordatosu kaldırıldı
Kılıç Elektrik Nakliyat Şirketi’nin konkordato uzatma talebi reddedildi.
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Bugün 10:18 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz