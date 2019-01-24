Cihan Hastanesi'nde çocuklara gece muayenesi başlıyor

Kocaeli'nin sağlık sektöründe önce hastanelerinden Cihan Hastanesi, bünyesine 2 yeni hekim daha kattı. Cihan Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları branşında Dr. Ozan Kızılırmak ve Ağız ve Diş Sağlığı hizmetlerinde Dt. Aziz Nasır Arçağ'ı da hekim kadrosuna dahil etti. Uzm. Dr. Ozan Kızılırmak Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında, çalışan aileler için akşam mesai sonrasında gece 23:00’a kadar hasta kabul ederek, tedavi yapabilecek. Diş Hekimi Dt. Aziz Arçağ ise hafta içi hergün 08:00 – 18:00 ve Cumartesi günleri 08:00 - 14:00 saatleri arasında Cihan Hastanesi’nde hasta kabul edebilecek.

Uzm. Dr. Ozan Kızılırmak kimdir?

1983 yılında Balıkesir’in Bandırma ilçesinde doğan Kızılırmak, Deniz Askeri Lisesinden mezun oldu. 2001 – 2007 yılları arasında Ankara GATA Tıp Fakültesi’nde tıp eğitiminin ardından 2008 – 2010 yılları arasında İstanbul Alemdağ 15. Füze Üs Komutanlığında Pratisyen Hekim olarak mecburi hizmetini tamamladı. Uzmanlık Eğitimini 2008 – 2010 yılları arasında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinde alan Kızılırmak, 2014 – 2015 yılları arasında Deniz Askeri Lisesi’nde bu defa hekim olarak görev yaptı. 2015 -2016 yıllarında Gölcük Asker Hastanesi, 2016 – 2018 yıllarında ise Gölcük Devlet Hastanesinde görev yaptıktan sonra istifa ederek, özel bir hastanede 3. Basamak yenidoğan yoğun bakım sorumlu hekimi olarak görev yaptı. Ocak ayı itibariyle kadromuza katılan hekimimiz, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Dt. Aziz Nasır Arçağ kimdir?

1962 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Arçağ, ilk, orta ve lise eğitimlerini İstanbul’da tamamladı, ardından 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine giren hekim, 1985 yılında mezun oldu. 1986 – 1993 yılları arasında İstanbul Bakırköy’de, 1993 – 2010 yılları arasında Antalya’nın Manavgat ve Merkez ilçelerinde kendi muayenehanesinde hasta kabul etti. Kocaeli’nde 2011 – 2019 yılları arasında özel bir klinikte ve hastanede görev yapan Arçağ Ocak ayı itibari ile hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Meslek hayatı boyunca ilgi duyduğu Cerrahi konusunda bir çok seminer ve kursa katılan Dt. Arçağ, implant, gömülü diş operasyonu ile birlikte dental kaynaklı kistlerin çıkarılması ve rejeksiyon operasyonlarını da gerçekleştirmiştir. Öğretici belgesi ile bir çok diş teknisyenine verdiği kurslar sonucunda onlarında yasal belgelerini almalarına katkı sağlayan hekim, yenilikleri takip eden, tıbbi – bilimsel gerçeklerden sapmadan hasta memnuniyetini ön planda tutan bir anlayışla hastanemizde hizmetlerine devam edeceğini belirtti.