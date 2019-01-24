Lezzetli et ürünleri ile sadece Kocaeli’de değil bölgede de önemli bir marka haline gelen Etçi Beyler Restoran, kalitesi ile adından söz ettirmeye devam ederken enflasyonla topyekün mücadele kapsamında müşteri fiyatlarında ciddi oranlarda indirime gitmesi halkın talebini ciddi oranda arttırdı.

Taşın altına gövdemizi koyduk!

Konu ile ilgili açıklama yapan Etçi Beyler’in sahibi Tufan Ubay şunları söyledi:’’Fiyatlarımızı indirerek kar marjımızı ciddi oranda düşürdük. Daha az karla ama daha çok ürün satıyoruz. Bu fiyatlarla götürebildiğimiz yere kadar götüreceğiz. Bu dönemde bizde taşın altına elimizi değil gövdemizi koyduk. Bu mücadele hepimizin mücadelesi. O yüzden kaliteyi düşürmeden ve uygun fiyatla Kocaeli halkına Etçi Beyler kalitesinde hizmet vermeye devam edeceğiz.’’dedi. Etçi Beyler kalitesindeki döner 21,90 tl., tereyağlı İskender 24,90 tl. 200 gr. köftenin yanı sıra ikramlıklarla birlikte çayın ücretsiz verildiği Köfte Porsiyon sadece 14,90 tl.’den veriliyor.

Tufan Ubay

İndirimler sadece bununla sınırlı değil!

1 kg. karışık tavuk, 1 litre ayran veya kola, salata, patates kızartması, sınırsız çayın yer aldığı 5 Kişilik Tavuk Sepeti sadece 49,90 tl.’den veriliyor.

1 kg. köfte, 1 litre ayran veya kola, salata, patates kızartması, sınırsız çayın yer aldığı 5 Kişilik Köfte Menü ise sadece 69,90 tl.’den veriliyor.

1 kg. karışık ızgara (300 gr. et, 350 gr. köfte, 350 gr. tavuk) 1 litre ayran veya kola, salata, patates kızartması, sınırsız çayın yer aldığı 5 Kişilik Karışık Izgara menünün fiyatı sadece 89,90 tl. olarak belirlendi.

OTOPARK SORUNU YOK

Ailenizle nezih bir ortamda indirimlerle İskender Kebabı ve Döner keyfi yapacağınız Etçi Beyler’in mekanlarında otopark sorunu bulunmuyor.

ÇOCUK OYUN PARKI ve MESCİD DE VAR

Çocuklar için oyun parkının da düşünüldüğü mekanlarda mescid de bulunuyor.

Misafirleri için her şeyin düşünüldüğü Etçi Beyler’de gerçek bir et ziyafet için aşağıdaki adres ve telefonlardan iletişime geçebilirsiniz.

Etçi Beyler Köseköy:

İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi No:89 – Köseköy / Kartepe – Kocaeli

Tel.: 0262 373 40 50

Etçi Beyler Başiskele:

Gölcük Yolu üzeri (Fiat Beykar’ın 500 metre ilerisinde)

Tel.: 0262 341 41 53