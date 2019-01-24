Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:36 TSİ- Ekonomi G: Bugün 10:41 TSİ

Taşın altına elimizi değil gövdemizi koyduk

Etçi Beyler Restoran’ın enflasyonla topyekün mücadele kapsamında müşteri fiyatlarında ciddi oranlarda indirime gitmesi yoğun ilgi gördü.

mask
mask
mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Lezzetli et ürünleri ile sadece Kocaeli’de değil bölgede de önemli bir marka haline gelen Etçi Beyler Restoran, kalitesi ile adından söz ettirmeye devam ederken enflasyonla topyekün mücadele kapsamında müşteri fiyatlarında ciddi oranlarda indirime gitmesi halkın talebini ciddi oranda arttırdı.

Taşın altına gövdemizi koyduk!

Konu ile ilgili açıklama yapan Etçi Beyler’in sahibi Tufan Ubay şunları söyledi:’’Fiyatlarımızı indirerek kar marjımızı ciddi oranda düşürdük. Daha az karla ama daha çok ürün satıyoruz. Bu fiyatlarla götürebildiğimiz yere kadar götüreceğiz. Bu dönemde bizde taşın altına elimizi değil gövdemizi koyduk. Bu mücadele hepimizin mücadelesi. O yüzden kaliteyi düşürmeden ve uygun fiyatla Kocaeli halkına Etçi Beyler kalitesinde hizmet vermeye devam edeceğiz.’’dedi. Etçi Beyler kalitesindeki döner 21,90 tl., tereyağlı İskender 24,90 tl. 200 gr. köftenin yanı sıra ikramlıklarla birlikte çayın ücretsiz verildiği Köfte Porsiyon sadece 14,90 tl.’den veriliyor.

Tufan Ubay

tufan-ubay-1548315525.jpg?

İndirimler sadece bununla sınırlı değil!

1 kg. karışık tavuk, 1 litre ayran veya kola, salata, patates kızartması, sınırsız çayın yer aldığı 5 Kişilik Tavuk Sepeti sadece 49,90 tl.’den veriliyor.

1 kg. köfte, 1 litre ayran veya kola, salata, patates kızartması, sınırsız çayın yer aldığı 5 Kişilik Köfte Menü ise sadece 69,90 tl.’den veriliyor.

1 kg. karışık ızgara (300 gr. et, 350 gr. köfte, 350 gr. tavuk) 1 litre ayran veya kola, salata, patates kızartması, sınırsız çayın yer aldığı 5 Kişilik Karışık Izgara menünün fiyatı sadece 89,90 tl. olarak belirlendi.

OTOPARK SORUNU YOK

Ailenizle nezih bir ortamda indirimlerle İskender Kebabı ve Döner keyfi yapacağınız Etçi Beyler’in mekanlarında otopark sorunu bulunmuyor.

ÇOCUK OYUN PARKI ve MESCİD DE VAR

Çocuklar için oyun parkının da düşünüldüğü mekanlarda mescid de bulunuyor.

Misafirleri için her şeyin düşünüldüğü Etçi Beyler’de gerçek bir et ziyafet için aşağıdaki adres ve telefonlardan iletişime geçebilirsiniz. 

Etçi Beyler Köseköy:

İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi No:89 – Köseköy / Kartepe – Kocaeli

Tel.: 0262 373 40 50

Etçi Beyler Başiskele:

Gölcük Yolu üzeri (Fiat Beykar’ın 500 metre ilerisinde)

Tel.: 0262 341 41 53

skender-2490-1548315543.jpg?

5-kiilik-kar-k-izgara-menu-8990-1548315548.jpg?

doner-2190-1548315551.jpg?

Bugün 10:36 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Mastmetal’da konkordato süresi uzatıldı mask
Mastmetal’da konkordato süresi uzatıldı
Collezione da konkordato ilan etti! mask
Collezione da konkordato ilan etti!
Başarılı öğrencilere bedava hamburger mask
Başarılı öğrencilere bedava hamburger
3 bin 619 güvenlik görevlisi alınacak mask
3 bin 619 güvenlik görevlisi alınacak
Her ay 80 TL'yi devlet ödeyecek! 10 milyon kişiyi ilgilendiriyor mask
Her ay 80 TL'yi devlet ödeyecek! 10 milyon kişiyi ilgilendiriyor
2006 model icradan satılık Renault Premium mask
2006 model icradan satılık Renault Premium
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Kentin göbeğinde cinayet: 1 ölü! mask
Kentin göbeğinde cinayet: 1 ölü!
Vakıfbank müşterilerinden faiz almayacak mask
Vakıfbank müşterilerinden faiz almayacak
Kocaeli'de TEM'de kaza; İstanbul yönü ulaşıma kapandı mask
Kocaeli'de TEM'de kaza; İstanbul yönü ulaşıma kapandı
Duruşmada öldürdüğü eşini suçlayan sanık: "'Ölsem de dönmem, istediğimle yatarım' deyince ateş ettim mask
Duruşmada öldürdüğü eşini suçlayan sanık: "'Ölsem de dönmem, istediğimle yatarım' deyince ateş ettim
Collezione da konkordato ilan etti! mask
Collezione da konkordato ilan etti!
Direksiyon başında kalp krizi geçiren kişi, hayatını kaybetti mask
Direksiyon başında kalp krizi geçiren kişi, hayatını kaybetti

GALERİ

Kızılay Yemen'in bütün bölgelerine ulaştı mask
Kızılay Yemen'in bütün bölgelerine ulaştı
TEM’de feci kaza: 2 kişi araç içinde sıkıştı mask
TEM’de feci kaza: 2 kişi araç içinde sıkıştı
AKP'den Kandıra'da gövde gösterisi mask
AKP'den Kandıra'da gövde gösterisi
Yeni Cuma Parkında silahlı yaralama! mask
Yeni Cuma Parkında silahlı yaralama!
Büyükşehir binasına ateş açan şahıs gözaltında! mask
Büyükşehir binasına ateş açan şahıs gözaltında!
Körfez'de 6 kişilik aile doğal gazdan zehirlendi mask
Körfez'de 6 kişilik aile doğal gazdan zehirlendi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL